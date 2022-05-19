У Зеленського назвали умову закінчення війни: "Це тепер принципово"

Жодних поступок кремлівським політикам зроблено не буде

Російським військам доведеться залишити всі тимчасово окуповані території України, включаючи Донбас та Крим. На думку радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, про повернення на позиції до 24 лютого вже не може бути й мови.

Про це урядовець розповів в інтерв’ю "НВ", передає "Телеграф".

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Подоляк пояснює, що зараз найголовнішим для української влади є питання припинення вогню з боку росії. Однак, це неможливо гарантувати, якщо війська не будуть виведені з території України.

"Адже це нонсенс, правильно? Це означає, що вони залишаться сьогодні на тих лініях розмежування, на яких вони сьогодні знаходяться", — коментує ситуацію чиновник.

При цьому він наголошує, що подібне є "неприйнятним" для України, про що неодноразово заявляв і президент Володимир Зеленський. Подоляк наполягає, що російські війська мають бути відкинуті, причому далеко за ту територію, з якої вони починали наступ.

"Це для України тепер принципове питання, — стверджує Михайло Подоляк. — Тому що у нас є і Буча з одного боку, і Маріуполь — з іншого".

Таким чином, в Офісі президента вкотре непрямо зазначають, що збираються відстояти всі українські території, включаючи навіть окуповані вісім років тому. Раніше про подібну мету — "звільнити все" — повідомляв і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Крім цього, міністр закордонних справ також зазначав, що питання про ймовірні поступки для приходу до перемир’я варто ставити не Україні, а росії, яка є агресором.