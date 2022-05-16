Кулеба чітко висловився щодо Криму та Донбасу: "Поступок не буде"

Голова МЗС переконаний, що росіяни програють у війні

Україна має намір повністю відновити свою територіальну цілісність, тому на жодні поступки російській стороні щодо Криму та Донбасу йти ніхто не буде. Ці території не стануть розмінною монетою у встановленні режиму припинення вогню у війні.

Про це у понеділок, 16 травня, в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За його словами, прагнення України — повне відновлення територій країни, включно з районами Донбасу та Кримським півостровом, які російські окупанти захопили у 2014 році. Тому він відкидає потенційні поступки Росії у цих питаннях, навіть якщо це буде умова припинення вогню.

"Замість того, щоб запитувати, що Україна має зробити для перемир'я, відповідне питання слід адресувати Росії: що має зробити Росія", — зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна хоче, аби в її складі залишилися ті території, які їй належать.

Міністр закордонних справ України у Брюсселі на зустрічі з колегами з ЄС висловив упевненість, що Україна зрештою виграє війну проти Росії. А Путіну вже зараз слід думати про те, як "зберегти обличчя".

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Великій Британії зробили натяк Україні на те, що їй варто повернути ще й Крим та Донбас. Так, міністр оборони країни Бен Воллес зазначив, що Україна повинна сама вирішувати, що вважати перемогою у війні з росією, але особисто він не зупинявся б на кордонах до 23 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Євпаторії в Криму невідомі облили синьо-жовтою фарбою вхід до будівлі окупаційної "адміністрації", зробивши таким чином прямий натяк окупантам на настрої місцевих жителів.