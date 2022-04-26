Ми підтримаємо: Британія натякнула, що Україні варто повернути Донбас та Крим

путін повинен дотримуватися міжнародного права і в довгостроковій перспективі залишити Україну

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна повинна сама вирішувати, що вважати перемогою у війні з росією, але особисто він не зупинявся б на кордонах до 23 лютого 2022 (день перед повномасштабним вторгненням рф).

Про це він заявив у вівторок, 26 квітня.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

За словами Уоллеса, вторгнення путіна в Україну має провалитися. Саме Україні вирішувати, коли вона захоче погодитися на мир, при тому, що Британія зробить усе можливе, щоб надати нам підтримку.

"Якби це вирішував я, я б хотів, щоб путін повернувся не тільки до дофевральських кордонів. Він нелегально вторгся в Крим, він нелегально вторгся в Донецьк. Він повинен дотримуватися міжнародного права і в довгостроковій перспективі залишити Україну", — заявив Воллес.

Варто зазначити, що влада Великої Британії раніше підтримала право України на використання озброєнь, яке нам постачають країні Заходу, для завдання ударів безпосередньо по території рф. Про це заявив міністр збройних сил Британії Джеймс Хіпі.

Він додав, що "абсолютно законно для України націлюватися вглиб росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та бійні на українській землі".

Нагадаємо, що урядом Великої Британії було ухвалено рішення про черговий пакет санкцій проти рф. Серед іншого — буде обмежено експорт окремих товарів, які раніше отримувала росія, та запроваджено спецдопомогу для України.