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Війна - день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається новітнім озброєнням

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Запекле протистояння російським окупантам триває Новина оновлена 26 квітня 2022, 00:08
Запекле протистояння російським окупантам триває

Оперативно про головне за 26 квітня

В Україні розпочався 62-й день війни з російськими окупантами. За минулу добу ворожій армії вдалося просунутися у бік Сєверодонецька — росіяни не лише захопили кілька невеликих населених пунктів, а й установили понтонний міст через одну з річок. Не менш складною виявилася ситуація й в інших містах — ракетні удари було завдано по Львівській, Одеській, Вінницькій та Рівненській областях. А на Запоріжжі взагалі повторюється історія Бучі — відомо про випадки у трьох місцях. Однак, українська армія навіть не думає здаватись й продовжує завдавати противнику непоправних втрат. Тим часом західні партнери готують нову партію військової допомоги для України.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 26 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що інформація за 23 квітня доступна у трансляції: "Війна – день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї".

Події російсько-української війни за 24 квітня у матеріалі: "Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста".

А про ситуацію в країні за 25 квітня можна прочитати у новині: "Війна — день 61: росіяни гатять ракетами по всій Україні та готують провокацію в Маріуполі".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Текстова трансляція #26 квітня
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