Україна може отримати танки Leopard від Німеччини: що відомо

Для постачання танків в Україну необхідний дозвіл Федерального уряду

Німеччина отримала ще одну заявку на експорт потужної військової техніки для України — цього разу мова йде про 88 танків Leopard. Ще частину танків для ЗСУ передасть Польща.

Як повідомляє видання Welt, наприкінці минулого тижня компанія Rheinmetall подала заявку до Федерального уряду Німеччини на постачання 88 одиниць танків типу 1A5 Leopard.

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Зазначається, що компанія Rheinmetall зможе доставити танки в Україну вже за кілька тижнів, однак для цього необхідно, щоб дозвіл на постачання підписав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Leopard 1A5 — остання модифікація танка Leopard 1 від 1987 року, в яку інтегрували нову систему управління вогнем з Leopard 2 з лазерним далекоміром та двома незалежними прицілами з нічними режимами. Захист цього танка можна посилювати додатковими листами бронювання. А його бойова потужність підвищена шляхом додавання нових підкаліберних снарядів із підвищеним бронепробиттям.

Leopard 1A5

Крім запиту на танки, німецький уряд має на погодження ще дві заявки для України — на постачання 100 бронетранспортерів Marder та 100 самохідних гаубиць PzH 2000. Поки вони ще не підписані.

Варто зазначити, що вживані Leopard 1A5 обійдуться приблизно у 15 мільйонів євро. А бойові машини піхоти Marder коштують 150 мільйонів євро. Разом з самохідними гаубицями вартістю 1,8 мільярда євро загальна вартість важкого озброєння, на яке подано заявки, становить понад 2 мільярди євро.

Крім цього, як повідомило Polska Times, польський прем'єр Матеуш Моравецький підтвердив, що Польща передала Україні ще й свої танки. При цьому кількості та термінів постачання він не озвучив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що говорячи про танки для України, Шольц заговорив про "правила війни" та "ескалацію для НАТО".