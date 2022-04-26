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Вперше чемпіона України з футболу визначили голосуванням

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Футболісти "Шахтаря" перед благодійним матчем Новина оновлена 26 квітня 2022, 16:54
Футболісти "Шахтаря" перед благодійним матчем

Усі клуби проголосували за закінчення сезону в УПЛ.

Донецький "Шахтар", куди недавно повернувся скандальний футболіст Ярослав Ракицький, став чемпіоном України сезону 2021/22.

Про це на своєму telegram-каналі повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2/3.

Журналіст розповів, що поточну таблицю УПЛ визнано клубами як остаточну. Причому це рішення ухвалили одноголосно. За чемпіонство "Шахтаря" на зборах клубів проголосували всі, навіть його головний конкурент — "Динамо".

Братимуть участь від України в єврокубках 5 команд: "Шахтар" та "Динамо" – у ЛЧ, "Дніпро-1" – у ЛЕ, "Зоря" та "Ворскла" – у ЛК.

Розіграш Кубка України, схоже, вважатиметься анульованим. Рішення з цього питання прийматиме окремо УАФ. Бурбас додав, що всі життєздатні клуби УПЛ не втратять прописку в еліті, адже жодна з команд не буде опущена у класі. Формат ліги на сезон 2022/23 визначать наприкінці травня.

Оновлено: Пізніше Бурбас уточнив, що "Шахтар" не нагороджуватимуть медалями та титулом чемпіона.

В УПЛ зіграли лише 18 турів із 30
В УПЛ зіграли лише 18 турів із 30

Раніше повідомлялося, що гравець "Динамо" та збірної України заплакав на пресконференції, говорячи про війну на батьківщині.

Нагадаємо, російський футболіст відмовився брати участь в акції на підтримку України у Чехії.

Теги:
#Україна #Футбол #Росія #Ігор Бурбас
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