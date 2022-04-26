Вперше чемпіона України з футболу визначили голосуванням
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Усі клуби проголосували за закінчення сезону в УПЛ.
Донецький "Шахтар", куди недавно повернувся скандальний футболіст Ярослав Ракицький, став чемпіоном України сезону 2021/22.
Про це на своєму telegram-каналі повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2/3.
Журналіст розповів, що поточну таблицю УПЛ визнано клубами як остаточну. Причому це рішення ухвалили одноголосно. За чемпіонство "Шахтаря" на зборах клубів проголосували всі, навіть його головний конкурент — "Динамо".
Братимуть участь від України в єврокубках 5 команд: "Шахтар" та "Динамо" – у ЛЧ, "Дніпро-1" – у ЛЕ, "Зоря" та "Ворскла" – у ЛК.
Розіграш Кубка України, схоже, вважатиметься анульованим. Рішення з цього питання прийматиме окремо УАФ. Бурбас додав, що всі життєздатні клуби УПЛ не втратять прописку в еліті, адже жодна з команд не буде опущена у класі. Формат ліги на сезон 2022/23 визначать наприкінці травня.
Оновлено: Пізніше Бурбас уточнив, що "Шахтар" не нагороджуватимуть медалями та титулом чемпіона.
Раніше повідомлялося, що гравець "Динамо" та збірної України заплакав на пресконференції, говорячи про війну на батьківщині.
Нагадаємо, російський футболіст відмовився брати участь в акції на підтримку України у Чехії.
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