Все буде Україна: фанати підтримали гравця збірної, який заплакав, говорячи про наших військових
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Сльози спортсмена не залишили українців байдужими
Відомий український футболіст, захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який сам родом із тимчасово окупованого Херсона, не зміг стримати сліз, говорячи про українських захисників. Відео із його прес-конференції вразило фанатів.
Днями Караваєв у рамках євротурне провів черговий благодійний матч із румунським клубом "Клуж", після чого виступив перед журналістами.
Він розповів, що єдине, чим може зараз допомогти Україні боротися з агресором, — це грати на полі і далі збирати гроші для країни.
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Водночас, за словами футболіста, йому дуже важко в емоційному плані грати, коли таке діється в його країні.
"Упевнений, що невдовзі ми переможемо. Також велика подяка та низький уклін українській армії, нашим воїнам, які захищають рідну землю", — сказав Караваєв у сльозах.
Варто зауважити, що такий прояв емоцій спортсмена вразив його співвітчизників.
"Ми всі плачемо, це абсолютно нормально. ЗСУ, ви найкращі", "Ми всі так відчуваємо, особливо коли бачимо наших загиблих захисників", "Мужик! Ми всі дуже вдячні нашим героям", "Йому ще важче, його мала батьківщина у тимчасовій окупації…", "Одразу видно, що людина має душу", "Дуже зворушливо", — серед іншого, написали в коментарях.
Як повідомляв "Телеграф", раніше на війні проти російських окупантів загинув член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов.
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