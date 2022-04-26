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путін прийняв важливе рішення щодо жителів Маріуполя, заявляють в ООН: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маріуполь Новина оновлена 26 квітня 2022, 21:40
Маріуполь

В ООН кажуть, що путін дав "принципову згоду" генсеку Організації

Російський кривавий диктатор володимир путін погодився на участь ООН і Червоного хреста в евакуації мирних жителів з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті ООН.

"Під час зустрічі тет-а-тет Генеральний секретар підтвердив позицію Організації Об’єднаних Націй по Україні, і були обговорені пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту, а саме у зв’язку із ситуацією в Маріуполі", — йдеться у заяві.

Зазначається, що путін дав "принципову згоду" на участь Організації, а також залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до евакуації мирних жителів міста, які перебувають на території заводу "Азовсталь".

Подальші переговори будуть проведені між Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та представниками міноборони Росії.

Свідчення цього з боку кремля не було.

Як повідомлялося раніше, напередодні путін провів зустріч із генсеком Організації Антоніу Гутеррішем і заявив, що в Маріуполі бої були нібито завершені і наразі не ведуться, крім того, він сказав, що гуманітарні коридори справно працюють, а росіяни їх не блокують.

Теги:
#Україна #Віктор Янукович #Росія
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