Росіяни здивували заявою про гумкоридор з "Азовсталі" (оновлено)

Обстріл з боку окупантів нібито припиниться

Російські військові заявили в понеділок, 25 квітня, що припинять вогонь і дадуть урятувати мирних жителів, які ховаються від обстрілів у катакомбах під "Азовсталлю" у Маріуполі.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони росії.

Згідно з повідомленням, з 14:00 25 квітня російські військові та бойовики "днр" нібито припинять стріляти, відійдуть і допоможуть вивести робочий персонал, жінок та дітей у будь-якому напрямку, в якому вони захочуть.

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Готовність до виходу українці мають показати, піднявши білі прапори. Відповідна інформація передаватиметься по радіоканалах кожні півгодини. Також дані про евакуацію передали віце-прем’єрці Ірині Верещук, але від неї коментарів про це поки не було.

Цікаво, що росіяни у найкращих традиціях кремлівської пропаганди також заявили, що цей гуманітарний коридор нібито діє вже 36-ту добу, і нібито самі українці заважають вивести людей.

Як відомо, саме росія вже котрий день обстрілює "Азовсталь" ракетами та бомбами, і неодноразово зривала евакуацію громадян.

UPD: з'явився коментар Ірини Верещук про евакуацію з Маріуполя. Вона нагадала, що росіяни вже багато разів зривали коридори і нові не можна відкрити в односторонньому порядку.

"Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогоднішній день, на жаль, домовленостей немає", — наголосила вона.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українська розвідка дізналася про плани росії "викурити" захисників з "Азовсталі" хімічною зброєю.