Рус

Росіяни здивували заявою про гумкоридор з "Азовсталі" (оновлено)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1325
"Азовсталь" із супутника Новина оновлена 25 квітня 2022, 14:39
"Азовсталь" із супутника

Обстріл з боку окупантів нібито припиниться

Російські військові заявили в понеділок, 25 квітня, що припинять вогонь і дадуть урятувати мирних жителів, які ховаються від обстрілів у катакомбах під "Азовсталлю" у Маріуполі.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони росії.

Згідно з повідомленням, з 14:00 25 квітня російські військові та бойовики "днр" нібито припинять стріляти, відійдуть і допоможуть вивести робочий персонал, жінок та дітей у будь-якому напрямку, в якому вони захочуть.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Готовність до виходу українці мають показати, піднявши білі прапори. Відповідна інформація передаватиметься по радіоканалах кожні півгодини. Також дані про евакуацію передали віце-прем’єрці Ірині Верещук, але від неї коментарів про це поки не було.

Цікаво, що росіяни у найкращих традиціях кремлівської пропаганди також заявили, що цей гуманітарний коридор нібито діє вже 36-ту добу, і нібито самі українці заважають вивести людей.

Як відомо, саме росія вже котрий день обстрілює "Азовсталь" ракетами та бомбами, і неодноразово зривала евакуацію громадян.

UPD: з'явився коментар Ірини Верещук про евакуацію з Маріуполя. Вона нагадала, що росіяни вже багато разів зривали коридори і нові не можна відкрити в односторонньому порядку.

"Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогоднішній день, на жаль, домовленостей немає", — наголосила вона.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українська розвідка дізналася про плани росії "викурити" захисників з "Азовсталі" хімічною зброєю.

Теги:
#Азовсталь #Маріуполь
"Азовсталь" із супутника
В регіонах
Росіяни здивували заявою про гумкоридор з "Азовсталі" (оновлено)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Азовсталь" із супутника
Росіяни здивували заявою про гумкоридор з "Азовсталі" (оновлено)
Дата публікації
Категорія
Ще один ворожий літальний апарат знищено
Б'ємо окупантів! Українські захисники збили ворожий літак на Харківщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ллойд Остін та Ентоні Блінкен
Україна може перемогти у війні проти росії: Пентагон назвав умову
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
Дата публікації
Категорія
Україна потерпає від ворожих обстрілів
Війна - день 61: росіяни гатять ракетами по всій Україні та готують провокацію в Маріуполі