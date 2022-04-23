Діти записали звернення з підвалів під Маріуполем: "Хочеться додому та Сонце побачити"

Маленькі маріупольці підтримують один одного, але дуже втомилися від війни

У підвалах "Азовсталі" в останній точці опору Маріуполя перебуває більше тисячі людей, переважно жінок і дітей, — всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.

Про це вони розповіли на відео, яке вночі 23 квітня опублікував полк "Азов".

Дітям не дають жодного шансу вибратися зі сховища. Через стільки часу вони здружилися і підтримують один одного, але все одно дуже хочуть вибратися.

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"Хочеться додому, хочеться Сонце побачити", — розповіла захисникам одна з дівчаток.

"Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", — додали хлопчики.

Що відбувається у Маріуполі?

Як видно на картах бойових дій, місто стратегічно важливе для рф, через що атаки на нього почалися в перші ж дні вторгнення в Україну, і рахунок жертв агресії росії там давно пішов на десятки тисяч людей.

Маріуполь досить швидко оточили, і через особливості місцевості в регіоні Україна не могла вислати підкріплення, внаслідок чого зараз під контролем українців залишилися лише споруди "Азовсталі", — завдяки системі підземних споруд, українські захисники змогли там укріпитися і сховати від обстрілів понад тисячу мирних мешканців.

Як повідомляв "Телеграф", раніше з’явилися супутникові знімки братських могил під Маріуполем.