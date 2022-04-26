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Буча, Донбас та завершення війни: головні заяви путіна під час зустрічі з генсеком ООН

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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володимир путін і Антоніу Гутеріш Новина оновлена 26 квітня 2022, 21:07
володимир путін і Антоніу Гутеріш

Зустріч у Москві тривала близько години

Російський кривавий диктатор володимир путін у вівторок, 26 квітня, провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем і зробив низку заяв щодо вторгнення в Україну.

"Телеграф" зібрав основні заяви російського диктатора.

Зокрема, за його словами, росія не вважає, що ООН застаріла і заявив, що його країна підтримуватиме організацію і в майбутньому.

Щодо України, то за словами путіна проблеми з нашою країною у нього виникли після "держперевороту" у 2014 році, як у росії називають події Революції Гідності. А нинішнє повномасштабне військове вторгнення, яке росіяни називають "спецоперацією", було розпочато відповідно до статуту ООН.

Крім того, путін говорить, що його солдати не причетні до масових вбивств українців у Бучі та інших містах Київської області.

Також він видав заяву, що у Маріуполі бойові дії нібито не ведуться та були завершені. Крім того, путін каже, що в місті та інших населених пунктах працюють гуманітарні коридори, а жителі по них можуть вирушити "куди завгодно".

Російський диктатор додав, що вважає, що вторгнення буде завершено дипломатичним шляхом під час переговорів із Україною.

Як повідомлялося раніше, перед зустріччю з Гуттерішем, путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час якої він повторив тезу про те, що в Маріуполі бої не ведуться. Проте він визнав, що у місті залишаються українські військові, які не склали зброї.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Володимир Путін #Антоніу Гуттеріш
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