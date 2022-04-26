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путін в обличчя генсеку ООН збрехав про Бучу і Маріуполь

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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путін в обличчя генсеку ООН збрехав про Бучу і Маріуполь Новина оновлена 26 квітня 2022, 20:27

У росії очевидно не збираються брати відповідальність за всі звірства, вчинені проти України

Російський кривавий диктатор володимир путін під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем зробив низку заяв про Бучу, Маріуполь і війну в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, путін заявив, що російські війська не причетні до масових розстрілів мирних українців у Бучі та інших містах України, які перебували під окупацією. Крім того, він назвав убивство цивільних "провокацією"

Також він сказав, що у Маріуполі не йдуть бої.

"Немає бойових дій у Маріуполі, вони припинені", — сказав путін.

Коли генсек ООН зазначив, що ситуація з відкриттям гуманітарних коридорів не вирішується, путін заявив, що це не так, і всі коридори нібито працюють.

Водночас російський диктатор заявив, що вторгнення в Україну, яке в Росії називають "спецоперацією", розпочато з дотриманням статуту ООН.

Як повідомлялося раніше, путін під час розмови з Гутеррішем заявив, що розраховує закінчити війну проти України дипломатичним шляхом. Зокрема, за його словами, під час зустрічі глав МЗС у Стамбулі "було досягнуто прориву"

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Володимир Путін #Антоніу Гуттеріш
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