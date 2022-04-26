Укр

путин в лицо генсеку ООН соврал о Буче и Мариуполе

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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путин в лицо генсеку ООН соврал о Буче и Мариуполе Новость обновлена 26 апреля 2022, 20:27

В россии очевидно не собираются брать ответственность за все зверства, совершенные против Украины

Российский кровавый диктатор владимир путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем сделал ряд заявлений о Буче, Мариуполе и войне в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, путин заявил, что российские войска не причастны к массовым расстрелам мирных украинцев в Буче и других, находившихся под оккупацией, городах Украины. Кроме того, он назвал убийство гражданских "провокацией"

Также он сказал, что в Мариуполе не идут бои.

"Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены", — сказал путин.

Когда генсек ООН отметил, что ситуация с открытием гуманитарных коридоров не решается, путин заявил, что это не так и все коридоры якобы работают.

Вместе с тем российский диктатор заявил, что вторжение в Украину, которое в россии называют "спецоперацией", было начато с соблюдением устава ООН.

Как сообщалось ранее, путин во время разговора с Гутерришем заявил, что рассчитывает закончить войну против Украины дипломатическим путем. В частности, по его словам, во время встречи глав МИД в Стамбуле "был достигнут прорыв"

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Владимир Путин #Антониу Гуттериш
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