путин уже почти "выпрашивает" переговоры с Украиной

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.

Об этом заявил президент рф владимир путин.

"Несмотря на военную операцию в Украине, мы рассчитываем на успех на переговорах, в Стамбуле был достигнут прорыв", — заявил путин.

Новость дополняется…