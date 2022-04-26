Укр

путин уже почти "выпрашивает" переговоры с Украиной

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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путин и генсек ООН Новость обновлена 26 апреля 2022, 20:04
путин и генсек ООН

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.

Об этом заявил президент рф владимир путин.

"Несмотря на военную операцию в Украине, мы рассчитываем на успех на переговорах, в Стамбуле был достигнут прорыв", — заявил путин.

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