Зеленский назвал два вопроса переговоров с рф: "Остальное - политические понты"

путин начинал с ультиматума, теперь риторика рф совсем другая.

В субботу, 23 апреля, на 59-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с россией.

Соответствующий комментарий Зеленский дал на встрече с журналистами, организованной на одной из станций киевского метрополитена.

Президент считает, что существует лишь два вопроса, о которых стоит говорить с рф. Это гарантии безопасности и вопросы Крыма и Донбасса.

"Сначала мы получили ультиматум – там было написано "Украина должна…". Это уже не про диалог. Затем риторика этого ультиматума начала меняться именно через наш объединенный народ и государство с первых дней войны. Российская риторика начала меняться. Затем начались переговоры наших подгрупп, подготовлено коммюнике, на которое Российская Федерация сначала положительно реагировала, а затем внутри России получили большую порцию критики – потому что ненависть к Украине создали своими руками с помощью СМИ – и сами, думаю, были удивлены реакцией… Два вопроса, о которых стоит говорить, это гарантии безопасности и вопросы Крыма и Донбасса – других вопросов, я считаю, не существует, по моему мнению, другие вопросы – это политические понты", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал условие, при котором Украина выйдет из мирных переговоров с россией.

Напомним, Зеленский считает, что рф делает все, чтобы Украина ее ненавидела.