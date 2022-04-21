Зеленский объяснил, в чем россия прокололась с 9 мая

Политик подчеркнул, что рф делает все, чтобы Украина ее ненавидела

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что российское руководство, помешанное на символизме, совершает серьезную ошибку насчет празднования 9 мая на оккупированных территориях Украины. По мнению политика, организация таких парадов станет еще одним поводом для большинства украинцев взрастить в себе ненависть ко всему российскому.

Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу BFM TV, передает "Телеграф".

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Зеленский утверждает, что украинская власть не боится 9 мая и готова к тому, что рф может выдать очередной пропагандистский сюжет о "победах" на войне в Украине. Однако подготовка к празднованию "Дню Победы" во временно оккупированном Херсоне и других населенных пунктах страны — уже другое дело.

"Это еще одна большая историческая ошибка рф, также, как и битва за русский язык, — поясняет Зеленский. — Когда за российский язык убивают людей на востоке нашего государство, в большинстве своем русскоязычных".

По мнению президента, если на 9 мая россияне таки решат ходить с парадами на оккупированных территориях, то для украинцев это "поставит крест на празднике".

"россия сама делает все, чтобы ее и все российское ненавидели", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что от традиционного Дня Победы в этом году отказалась еще и Латвия. 9 мая латыши проведут как День пострадавших и погибших на войне в Украине, чтобы продемонстрировать свое единство и солидарность с украинцами.

В Казахстане же, похоже, от греха подальше, от праздничного парада на главной площади страны было решено отказаться. Официальная причина отмены — необходимость экономить деньги.