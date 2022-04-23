Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия

Оперативно о главном 23 апреля

В Украине начался 59-й день военного вторжения российских оккупантов. На сегодняшний день самые горячие направления фронта остались неизменными — Донбасс и юг. Мариуполь после отказа россиян штурмовать "Азовсталь" может оказаться проблемным из-за угрозы голода военных и гражданских, а в Херсоне захватчики пытаются не допустить контратак со стороны ВСУ. Свежие карты боевых свидетельствуют о том, что вражеской армии также удалось закрепиться в населенном пункте Лозовое недалеко от Изюма. При этом украинские военнослужащие прилагают все усилия, чтобы оттеснить врага и нанести оккупантам максимальный ущерб, а помочь в этом пытаются западные партнеры, предоставляющие оружие для ВСУ. В частности, Франция передаст Украине самоходные артиллерийские установки Nexter CAESAR, Словения передаст крупную партию танков, а США поставляет реактивные системы залпового огня.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 23 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Оперативная обстановка на юге Украины от ОК "Юг":

В Херсонской и Николаевской области противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу.

В оккупированных населенных пунктах не прекращается агитация местного населения за "русский мир", подготовка к фейковым референдумам.

В то же время наши подразделения продолжают ведение боевых действий, наносят ракетно-артиллерийские удары по вражеским позициям. Поражено 7 целей. Потери неприятеля уточняются.

Потери неприятеля уточняются. Пытаясь разведать расположение украинских войск, противник запускает беспилотники, но подразделения ПВО работают: очередной вражеский "Элерон" уничтожен на подлете к Николаеву.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника продолжает блокировать судоходство, одновременно выполняя поисково-спасательные работы в зоне затопления крейсера "Москва".

Угроза ракетных ударов как с моря, так и с оккупированных территорий остается.

00:00 В субботу, 23 апреля, в 11:00 запланирована эвакуация из Мариуполя в Запорожье.

Напомним, что о главных событиях российско-украинской войны за 20 апреля можно прочитать в материале: "Война — день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением".

А новости за 21 апреля можно узнать в материале: "Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока кафиры его нещадно уничтожают".

События 22 апреля описаны в новости: "Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ".