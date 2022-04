"россия по максмуму взвинтила ставки": генерал рассказал о планах Кремля по юго-востоку

Москве хочется отрезать Украину от моря целиком и полностью

Попытки россии захватить всю территорию Донетчины и Луганщины — давно не новость, что подтверждается и свежими картами боев в Украине, однако Кремль имеет более масштабные планы на эту войну. По мнению генерал-лейтенанта Юрия Романенко, диктатор владимир путин может всерьез надеяться захватить часть южных областей, чтобы полностью заблокировать Украине доступ к морю.

Романенко напомнил, что российское правительство еще в самом начале пыталось прикрываться необходимостью "освободить Донбасс", хотя и воевало во множестве других областей Украины. Сейчас же эта тема снова стала актуальной, потому что путинских вояк выгнали с севера страны.

Есть сейчас у россиян и планы на южные украинские регионы, о чем они уже даже говорят, не скрываясь.

"Не секрет, что им важен именно сухопутный коридор в Крым, — поясняет Романенко. — Именно поэтому они захватили часть Запорожской и Херсонской областей. И готовят там сейчас "легитимизиацию" — то ли об отдельных "народных республиках", то ли о присоединении южных территорий к т.н. "ДНР".

Не исключает генерал-лейтенант и того, что в голове у путина может зреть план насчет "освобождения" Николаева, а также Одессы. Здесь также присутствует исключительно корыстный умысел — получить связь с Приднестровьем, а также отрезать Украину от подходу к морю по всем областям.

"Ослабить наш экономический, военный, геополитический потенциал", — добавляет Юрий Романенко, подчеркивая, что сейчас россияне "максимально взвинтили ставки".

