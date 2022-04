Российская армия давит на юг и восток Украины: свежие карты боев

рф сгоняет в Украину все больше техники, но это им не помогает

Последние "хотелки" россии выйти к Приднестровью и захватить юг Украины отражаются на фронтах — россияне продолжают оккупировать Херсонскую и часть Запорожской области, а на востоке пытаются отодвинуть силы ВСУ вглубь страны. Защитники Мариуполя все еще держатся и обороняются от превосходящих сил противника.

Согласно аналитике The Institute for the Study of War, наступательные операции в сторону Николаева и Одессы маловероятны, а российскую "верхушку" армии тем временем чистят, что ослабит их управление вооруженных сил.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Российским войскам на востоке Украины удалось добиться незначительных успехов, — сообщают исследователи. Атаки на позиции украинских военных идут постоянно.

Карта боевых действий в Украине

Мариуполь

Украинские военные и мирные жители все еще остаются в осаде на заводе "Азовсталь". Специалисты считают, что их пытаются заморить голодом, а также что гражданским вряд ли дадут покинуть комплекс. По предположению российского командования, припасов хватит на две недели. Обстрелы продолжаются. В самом городе оккупанты могут готовиться к формированию руководства.

Защитники Мариуполя в осаде

Донецкая и Луганская области

Активные атаки россиян продолжаются в районах Рубежного, Попасной и Марьинки. Ранее захваченные позиции они укрепляют, перебрасывают новые подкрепления. Ситуация в районе связана с Харьковщиной, поскольку в сторону Славянска наступление идет оттуда. Россиянам удалось захватить село Лозовое.

Бои на востоке Украины

Харьковская область

Харьков остается в частичной блокаде и под обстрелами. Со стороны врага есть сообщения о попытках украинской контратаки в Казачьей Лопани, что в нескольких км от российской границы. Специалисты не могут подтвердить эти сообщения, но населенный пункт находится севернее Харькова. Южнее, в окрестностях Изюма, россияне продолжают разведку. Харьковщина важна для россии как возможность доставки к линии фронта бронетехники и контингента оккупантов.

Окрестности Харькова

Херсонская и Запорожская области

В этих регионах российские войска пытались безуспешно атаковать. В оккупированных частях региона создаются условия для создания очередных псевдореспублик. Согласно последним данным, украинским военным удалось уничтожить пункт военного командования рф в Херсонской области.

Военная ситуация на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что на востоке Украины в боях, рф теряет не только множество солдат, но и технику. Счет уничтоженных танков, артсистем и бронетехники идет на десятки каждый день.

Эксперты также отмечают сохранившийся риск вступления в войну Беларуси на стороне россии в случае если той удастся добиться успехов на юге и востоке.