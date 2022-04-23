Укр

Генерал объяснил, из-за чего Беларусь может полноценно вступить в войну против Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В россии могут "додавить" лукашенко насчет участия в войне Новость обновлена 23 апреля 2022, 06:05
В россии могут "додавить" лукашенко насчет участия в войне

Шанс на полную кооперацию рф и Беларуси все еще существует

Россияне ради получения мнимых побед во "второй фазе" войны с Украиной могут втянуть в активное противостояние и Беларусь. По мнению генерал-майора Игоря Романенко, такой поворот событий будет актуален, если оккупантам удастся достичь хотя бы кратковременных успехов на юге и востоке нашего государства.

Об этом военный эксперт рассказал "Телеграфу".

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Романенко считает, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко может быть вовлечен в войну, если увидит, что Москва таки реализует свои планы в Украине. При этом в случае, если ВСУ будут достойно держать оборону и дальше уничтожать оккупантов, такой случай маловероятен.

"[Лукашенко скажет] мол, сделал и так по максимуму – предоставил белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине, для перегруппировок российских войск. На большее идти не могу… Пока же он продолжает балансировать на лезвии ножа", — говорит генерал.

При этом эксперт подчеркивает, что особого военного потенциала Беларусь не имеет. В основном они приходят на несколько десантно-штурмовых бригад, которые в РБ обучали российские военные. Плюс следует учитывать, что белорусы внимательно следят за событиями в Украине, и рваться в бой не спешат. Ситуация в армии Беларуси весьма нестабильна в морально-психологическом плане.

"Лукашенко явно понимает, что прямое вхождение Беларуси в войну обернется и для самой республики, и для него лично катастрофическими последствиями", — подытоживает Юрий Романенко.

Тем временем британская разведка подозревает, что российские войска задумали изменить свою прежнюю тактику, что скажется на ведению боев. Это дает сигнал о том, что "спецоперация" явно пошла не по плану.

Также добавим, что активизировалось в последние дни и на Приднестровье. Существует вероятность, что с оккупированных территорий Молдовы могут попробовать бросить силы на Украину для захвата южных регионов.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война #Прогноз #Игорь Романенко #Генерал-лейтенант
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