"Покруче Чернобаевки": Арестович рассказал об успехах ВСУ на Херсонщине

На уничтоженной позиции могли находиться до 50 российских старших офицеров

Украинские военнослужащие уничтожили российский командный пункт армейского уровня в Херсонской области.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным.

"Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров", — сказал он.

По его словам судьба этих оккупантов неизвестна, но он сомневается, что они остались целыми. Арестович добавил, что на месте было слышно множество взрывов.

Он подчеркнул, что это был передовой командный пункт и не стал исключать, что там мог погибнуть еще один командующий армией.

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны на утро 22 апреля, оккупанты потеряли в Украине уже около 21,2 тысячи солдат убитыми, а также более 800 танков и более 2,1 тысячи единиц другой бронетехники.

Кроме того, в российских СМИ появились сообщения о том, что свои потери решили признать и в самой россии, по их данным "безвозвратно потеряны" 13,4 тысячи солдат, а еще около 7000 "пропали без вести".

В настоящее время наиболее активные бои идут в восточных областях Украины. По данным Штаба ООС, лишь в Донецкой и Луганской областях за день было отбито восемь вражеских атак и уничтожены десятки единиц техники.