"Покруче Чорнобаївки": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Херсонщині

На знищеній позиції могли бути до 50 російських старших офіцерів

Українські військовослужбовці знищили російський командний пункт армійського рівня на Херсонщині.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди із правозахисником Марком Фейгіним.

"Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів", — сказав він.

За його словами, доля цих окупантів невідома, але він сумнівається, що вони залишилися цілими. Арестович додав, що на місці було чути безліч вибухів.

Він підкреслив, що це був передовий командний пункт і не виключав, що там міг загинути ще один командувач армії.

Як повідомлялося раніше, за даними Міноборони на ранок 22 квітня, окупанти втратили в Україні вже близько 21,2 тисячі солдатів убитими, а також понад 800 танків і понад 2,1 тисячі одиниць іншої бронетехніки.

Крім того, у російських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що свої втрати вирішили визнати і в самій росії, за їхніми даними "безповоротно втрачено" 13,4 тисячі солдатів, а ще близько 7000 "зникли безвісти".

Наразі найбільш активні бої йдуть у східних областях України. За даними Штабу ООС, лише у Донецькій та Луганській областях за день було відбито вісім ворожих атак та знищено десятки одиниць техніки.