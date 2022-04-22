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Більше сотні окупантів та десятки одиниць техніки: у ЗСУ розповіли про бої на сході

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти втрачають сили та техніку з кожним днем Новина оновлена 22 квітня 2022, 23:03
Окупанти втрачають сили та техніку з кожним днем

ЗСУ вдалося знищити ворожий склад з паливом та боєприпасами

В Україні триває битва за Донбас, у ході якої українська армія завдає серйозних втрат російським окупантам. На 58-й день війни наші воїни у Донецькій та Луганській області відбили 8 ворожих атак та знищили десятки одиниць техніки.

Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

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Так, на Донбасі за день було знищено 9 російських танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки й один паливозаправник ворожої армії. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 4 російські безпілотники типу "Орлан-10".

Своєю чергою оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що у зоні їх відповідальності вдалося знищити склад з паливом та боєприпасами російської армії. Під час наступу також було ліквідовано близько 130 російських солдатів, 3 танки, 3 БМП, 4 БТР, 1 ББМ, 13 одиниць автомобільної техніки та 2 безпілотники.

Нагадаємо, що станом на ранок 22 квітня російські окупанти втратили понад 21200 солдатів, 838 танків, 2162 броньовані машини та тисячі інших одиниць військової техніки.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилося епічне відео з російським крейсером "Москва", який охопила масштабна пожежа після удару двома українськими ракетами "Нептун".

Теги:
#Україна #Німеччина #Нідерланди #Зброя #Війна #гаубиці
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