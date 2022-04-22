В россии вдруг признали огромное число погибших в Украине военных: в сети подозревают, что это еще не все

Реальная цифра погибших в Украине россиян не понравилась многим их соотечественникам

В четверг, 21 апреля, в сети появилась информация, будто бы на закрытом брифинге Минобороны рф были озвучены новые цифры потерь российской армии в Украине. Названное количество смертей не соотносимо с украинскими сводками, но превышает предыдущие отчеты россии в десять раз.

"Телеграф" расскажет подробности, а также о реакции пользователей сети.

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"Невозвратные потери с российской стороны составляют 13 414 солдат, — отмечается в изначальном сообщении издания Readovka. — Еще около 7000 человек считаются пропавшими без вести".

Дополнительно еще была приведена и статистика жертв среди экипажа затонувшего флагманского крейсера "Москва" — 116 погибших и более сотни пропавших.

Следует отметить, что при проверке этой публикации в запрещенной в Украине соцсети "ВК" не оказалось. Однако она действительно была опубликована — ее удалили только из сообщества, но фотографию, прикрепленную к тексту (и саму подводку), еще можно отыскать в перечне снимков на странице сообщества.

Скрин из фотографий сообщества ВК

Разумеется, что назвать такую информацию официальной невозможно, на уровне Минобороны рф никто пока не озвучивал подобные цифры. Добавим, что по состоянию на конец марта там признали 1351 погибшего.

Реакция российского общества весьма ожидаема — большинство из них не верит в то, что подобные потери возможны, и говорят о вероятном взломе страницы "ВК". В аргументы приводят возможность фотошопа (когда приносят скрины), хакерскую атаку (когда показывают ссыль) или же непрофессионализм людей, решивших опубликовать непроверенную информацию.

Разумеется, поверить в реальность подобных потерь готовы все. У тех же, кто это сделал, тоже интересная реакция.

Часть комментаторов также отреагировали на возможность подобных потерь и в других соцсетях.

Тем временем украинцы продолжают уничтожать вражескую технику, пополняя список потерь российской армии. Так, только накануне наши защитники точными ударами навсегда "приземлили" сразу два вертолета противника.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Украину поступают тысячи звонков от обеспокоенных россиянок, которые ищут своих пропавших сыновей, служивших в армии рф. Многие из них погибли во время военных действий, но информации об этом нет.