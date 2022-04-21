Укр

Stinger в работе: ВСУ "жестко посадили" два вертолета оккупантов в одном месте (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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ВСУ сбили российские Ми-8 Новость обновлена 21 апреля 2022, 20:45
ВСУ сбили российские Ми-8

Две "вертушки" врага больше не будут летать в украинском небе.

В четверг, 21 апреля, на 57-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинские десантники вместе с морпехами уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger. На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета оккупантов. Второй российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен подразделением морской пехоты ВМС ВС Украины.

Напомним, в четверг, 21 апреля, стало известно, что нацгвардейцы уничтожили вражеский вертолет К-52 "Аллигатор". В среду россияне потеряли в воздухе Ка-52, а также истребитель-бомбардировщик Су-34. 17 апреля ВСУ похвастались, что сбили еще один К-52 советским оружием.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Херсонщине вновь изменили дату "референдума" по созданию "ХНР".

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#Украина #Россия #Война с Россией
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