Долетался! Нацгвардейцы уничтожили новейший вертолет российской армии (видео)

Вражеский вертолет уничтожили в Запорожской области

Российские оккупанты за 57 дней войны в Украине потеряли более 3 тысяч единиц военной техники, но украинская армия не планирует останавливаться на достигнутом и наносит по захватчикам еще больше ударов. Так, нацгвардейцы уничтожили вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.

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Отмечается, что подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии в Запорожской области ликвидировало вражеский "Аллигатор" с помощью ПЗРК.

"К-52 "Аллигатор" — это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием", — отметили нацгвардейцы.

Тем временем военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин опубликовал уникальные кадры уничтожения вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор". Однако не указывается, тот ли это вертолет, который сбила Национальная гвардия, ведь 21 апреля на Слобожанщине их сбили два.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне потеряли в Украине 3044 единицы боевой техники, из которой 1615 были уничтожены, 48 повреждены, 243 брошены и 1138 захвачены украинскими военными.