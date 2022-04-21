Оккупанты на Херсонщине снова изменили дату "референдума": подробности

Дату "голосования" за так называемую "ХНР" снова перенесли

Российские оккупанты в Херсонской области в ускоренном темпе работают над тем, чтобы провести так называемый "референдум" по созданию "ХНР". Разведка убеждена, что незаконная "администрация" планирует его на 1 мая, хотя раньше была информация о 27 апреля.

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что в настоящее время на временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенные власти объявили мобилизацию мужчин. Очевидно, что делается это для того, чтобы пополнить ряды российской армии, понесшей серьезные потери личного состава.

Генштаб сообщает, что 1 мая оккупанты планируют провести так называемый "референдум". До этого шла речь про 27 апреля, однако дату снова изменили. Примечателен тот факт, что 20 апреля, во дворе собственного дома застрелили помощника оккупантов Валерия Кулешова. Его не без основания подозревали в причастности к проведению нелегитимного референдума за создание "Херсонской народной республики".

Также стало известно о намерении оккупантов провести на временно оккупированных территориях Херсонщины "перепись населения". Предварительно известно, что он запланирован на период со 2 по 10 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, как действительно живется украинцам во временно оккупированном Херсоне и что за настроения там преобладают. Самое важное, непокоренного духа местного населения россиянам сломать не удалось.