ВСУ сбили вертолет оккупантов стоимостью 15 млн долларов "оружием за 100 баксов" (фото)

Украинская армия сбила дорогущий Ка-52 "Аллигатор"

В воскресенье, 17 апреля, ВСУ похвастались очередным сбитым военным вертолетом россиян.

Соответствующий пост опубликовала 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" Оперативного командования "Схід" Сухопутных войск ВСУ на официальной странице в Facebook.

Историю о сбитом Ка-52 рассказал офицер бригады Ярослав. По словам офицера, "Аллигатора" сбили "обычной Иглой", ведь "было жаль тратить на него Стингер". Также Ярослав отметил, что им удалось сбить вертолет стоимостью 15 млн долларов оружием, которое досталось им в наследство от СССР.

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое заплатили еще при Совете", — отметил Ярослав.

Справка: "Игла" — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Стоимость единицы — $60-80 тысяч.

В Генштабе ВСУ отметили, что сбитый Ка-52 является командирской машиной армейской авиации.

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