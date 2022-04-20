Оккупанты потеряли еще один самолет и вертолет: в ВСУ рассказали о потерях россиян за день

Оккупанты продолжают терять летательные аппараты

Украинские военные за день поразили девять воздушных целей оккупантов, среди которых один самолет и один вертолет.

Об этом проинформировала пресс-служба ВС ВСУ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что украинские защитники эффективно используют все доступные средства, включая зенитные ракеты и установки, а также ПЗРК, в том числе, и иностранного производства.

Всего за день был сбит один истребитель-бомбардировщик Су-34, вертолет Ка-52, а также шесть беспилотников и одну крылатую ракету.

Согласно данным Штаба ООС, большая часть из указанных воздушных целей была сбита на Востоке Украины, где началось наступление российских войск на Донбасс.

На этом направлении за день было отбито 10 атак и уничтожено 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной техники и два автомобиля противника.

Как сообщалось ранее, в США сообщили, что Украина уже получила от стран Запада истребители и запчасти для своих самолетов.

Вместе с тем лидеры США, Великобритании и Канаде заявили, что вскоре Украина получит от них еще больше тяжелой артиллерии.

Кроме того, о поставках бронетехники сообщили Нидерланды, а Румыния одобрила передачу оружия из резервов Минобороны.