Потери оккупантов в Украине резко подскочили: Генштаб ВСУ назвал признак

Среди российских военных много раненых, госпиталя уже не хватает.

По состоянию на утро 21 апреля, 56-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину, противник продолжает нести значительные потери личного состава.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06:00 четверга, 21 апреля.

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"В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией", — сказано в сводке.

Отметим, что 20 апреля ВСУ разбили воинскую группировку мотострелков из "элитной" бригады Центрального военного округа рф.

Солдаты рф приехали в Украину из Томска, но домой вернутся уже лишь в цинковых гробах.

Согласно официальной сводке Генштаба, по состоянию на 20 апреля потери россиян составили 20 900 человек.

В свою очередь, экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что эта цифра выше подсчетов Генштаба ВСУ на семь-восемь тысяч комбатантов армии рф.