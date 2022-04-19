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Украинская десантура уничтожила "элиту" российской армии (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Идентифицировать удалось только отдельных "освободителей" — по документам Новость обновлена 19 апреля 2022, 11:06
Идентифицировать удалось только отдельных "освободителей" — по документам

Еще одна бронегруппа россиян не вернется домой

На одном из участков фронта, где ведутся интенсивные бои, днями было разбито воинскую группировку мотострелков из "элитной" бригады Центрального военного округа рф. Оккупанты приехали в Украину из Томска, но домой вернутся уже лишь в цинковых гробах.

Информацию сообщили в пресс-службе командования десантно-штурмовых войск ВСУ 19 апреля.

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По информации наших защитников, уничтоженная часть подразделения входила в 21-ю отдельную гвардейскую краснознаменную Омско-Новобугской мотострелецкой бригады. Эти военнослужащие относятся к категории "тяжелого вооружения" российской армии и часто принимали участия в различных международных учениях.

Впрочем, ни их награды, ни опыт не смогли уберечь их от гибели на украинской земле, куда они заявились в качестве "освободителей". Украинские десантники, проведя умелую операцию, уничтожили врага вместе с его техникой. Отдельных бойцов удалось идентифицировать только благодаря документам и нашивкам на одежде.

Так, среди ликвидированных оккупантов был, к примеру, житель Оренбурга Кайрат Саккузиев — младший сержант, снайпер и даже наводчик танка. Помимо кучи умений, он также проходил интенсивные курсы по выживанию, однако они не пригодились в бою с украинской армией.

Отметим, что, по мнению экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, россия уже растеряла в Украине около половины мощи своей армии. Больше всего потерь — среди личного состава, ведь есть не только погибшие, но и очень много раненных.

О значительном уроне оккупационных войск говорят и независимые зарубежные аналитики. Несмотря на бахвальство российских политиков, нападать на Балтию или Молдову армии рф уже будет нечем.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #Армия РФ
Идентифицировать удалось только отдельных "освободителей" — по документам
Украина
Украинская десантура уничтожила "элиту" российской армии (фото)
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