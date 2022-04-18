Укр

Половина армии вторжения вышла из строя - Аваков назвал свои цифры потерь рф

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
936
От армии рф остаются лишь разрушения и мусор Новость обновлена 18 апреля 2022, 10:12
От армии рф остаются лишь разрушения и мусор

Экс-министр низко оценил качество тех, кто их заменяет

Потери оккупантов в войне против Украины превысили 27 тысяч человек, считает экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Эта цифра выше подсчетов Генштаба ВСУ на семь тысяч комбатантов армии рф.

Аваков также отметил, что если погибшими считать 27-28 тысяч российских военных, то количество раненых примерно в два или три раза больше. Эти данные учитывают не только регулярные войска, но и частные военные структуры, известные как ЧВК. Если эти цифры соответствуют действительности, то "половина армии вторжения, по сути, вышла из строя", — сказал экс-министр.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Он также предположил, что их заменяют "вновь нанятыми странными людьми" из разных уголков россии.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированную часть Украины приехал путинский подручный Евгений Пригожин для контроля ЧВК Вагнера.

Также стало известно, что против украинских военных воевать в россии не особо хотят и "кидают" в бой необученных людей с оккупированных территорий — студентов и музыкантов.

Теги:
#Россия #Война #Потери
Дым над Львовом после обстрелов российской армии
Львов
Ракетный удар россиян по Львову: есть погибшие и раненые
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дым над Львовом после обстрелов российской армии
Ракетный удар россиян по Львову: есть погибшие и раненые
Дата публикации
Категория
Каждый день все больше украинских детей становятся жертвами российских военных
Помочь деткам войны: украинские медиа запустили совместный волонтерский проект
Дата публикации
Категория
Обстрел Кременной российскими оккупантами 17 апреля
Бои на Донбассе: оккупанты вошли в еще один город, идут уличные бои
Дата публикации
Категория
Кирилл Буданов не уточнил, когда это будет сделано
Мариуполь будет деблокирован: глава разведки сделал громкое заявление
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать атаки российских захватчиков
Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты со злости палят ракетами