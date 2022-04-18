Половина армии вторжения вышла из строя - Аваков назвал свои цифры потерь рф

Экс-министр низко оценил качество тех, кто их заменяет

Потери оккупантов в войне против Украины превысили 27 тысяч человек, считает экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Эта цифра выше подсчетов Генштаба ВСУ на семь тысяч комбатантов армии рф.

Аваков также отметил, что если погибшими считать 27-28 тысяч российских военных, то количество раненых примерно в два или три раза больше. Эти данные учитывают не только регулярные войска, но и частные военные структуры, известные как ЧВК. Если эти цифры соответствуют действительности, то "половина армии вторжения, по сути, вышла из строя", — сказал экс-министр.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Он также предположил, что их заменяют "вновь нанятыми странными людьми" из разных уголков россии.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированную часть Украины приехал путинский подручный Евгений Пригожин для контроля ЧВК Вагнера.

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Также стало известно, что против украинских военных воевать в россии не особо хотят и "кидают" в бой необученных людей с оккупированных территорий — студентов и музыкантов.