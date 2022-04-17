Оккупанты отправили "на убой" в Мариуполь студентов и музыкантов с Донбасса

На оккупированных территориях Донбасса настолько провальная ситуация с мобилизацией, что воевать забирают студентов и даже музыкантов. Среди последних даже есть первые потери — Николай Звягинев, один из любимых оккупантами местных джазовых исполнителей.

Такие новости на своей Facebook-странице сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, в городских филармонии и опере Донецка боевики "ДНР" мобилизировали всех сотрудников мужского пола, подходящих по возрасту. При этом людей собрали в одном месте обманом — пообещали съемку в неизвестном телевизионном сюжете, а на деле заявили, что теперь пришедшие мобилизированы и отправляются воевать.

Большинство из "новобранцев" были переброшены в горячие точки, в том числе Мариуполь. Смертность среди таких "военных" очень большая, ведь у них нет ни малейшего боевого опыта. Есть, разумеется, и погибшие.

Первые новости об убитых

"В соцсетях у людей шок, даже любители россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо", — отметил Казанский.

И это действительно так. Многие пользователи соцсетей признаются, что либо сами стали свидетелями подобной мобилизации, либо имеют знакомых, у которых родственников забрали воевать. При этом у большинства по-прежнему остается главным нарративом "Украина обстреливала Донбасс восемь лет", который вдолблен в головы кремлевской пропагандой.

У большинства украинцев на это одна реакция — за что боролись, на то и напоролись. Многие вспоминают референдумы и желающих отсоединиться от Украины в надежде на то, что теперь люди в ОРДЛО хотя бы немного поняли суть россии.

Есть и те, кто искренне сочувствует тем, кого насильно забрали на войну в качестве пушечного мяса.

Отметим, что ранее стало известно о попытках российских оккупантов мобилизировать в ОРДЛО даже 16-летних подростков. Таким образом местные бандформирования пытаются пополнить "живой силой", чтобы использовать ребят как живой щит.

Также "Телеграф" писал, что серьезные проблемы с призывом в армию зафиксированы и в самой россии. Многим местным жителям начало доходить, что война в Украине оказалась не увеселительной прогулкой, а возможность схлопотать смертельную пулю.