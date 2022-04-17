"Повар путина" приехал на Донбасс: стала известна серьезная цель

На Пригожина возложены большие надежды

Российский бизнесмен, ресторатор, "повар путина" Евгений Пригожин лично отправился на Донбасс, чтобы контролировать и координировать наемников ЧВК Вагнера, ведь "вагнеровцы" не справляются с поставленными им миссиями.

Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

Сообщается, что Евгений Пригожин отправился в зону боевых действий в Донецкую область по поручению Кремля для того, чтобы координировать действия наемников из "группы Вагнера". Диктатор путин ждет, что под "присмотром" Пригожина "вагнеровцы" смогут взять в плен кого-нибудь из руководства Украины.

Фото Пригожина на временно оккупированных территориях в Донецкой области опубликовал Вконтакте депутат Виталий Милонов.

Отметим, что миссия "вагнеровцев" в Украине пока не задалась. Они уже делали попытки ликвидировать руководство Украины, несколько раз покушаясь на жизнь украинского президента. Однако у них ничего не получилось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин вербует на войну против Украины кадыровцев, сирийцев и представителей всяческих ЧВК. Таким образом россия пытается перегруппировать свою армию, потерявшую в захватнических боях уже более 20-ти тысяч военных.