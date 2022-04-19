Нападать на Польшу и Балтию уже нечем: россия в Украине потеряла важнейшие силы

Больше всего погибших морпехов в 61-й отдельной бригаде.

Все бригады российской морской пехоты понесли потери во время полномасштабной войны против Украины. Это подразделение является одним из самых боеспособных и подготовленных в россии.

Об этом сообщает аналитическая группа Conflict Intelligence Team в своем отчете.

Отмечается, что данные о потерях морской пехоты рф важны на фоне слухов о возможном дальнейшем нападении россии на Молдову.

"Их потери примечательны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", — говорится в отчете.

Напомним, что после начала вторжения россии в Украину Финляндия и Швеция заявили о возможном вступлении в НАТО. По словам премьера Финляндии Санны Марин, "россия не тот сосед, каким ее считали финны".

После чего заместитель главы совета безопасности рф Дмитрий Медведев заявил, что в Финском заливе россия усилит группировку сухопутных сил и ПВО, развернет больше военно-морских сил.

Сразу после этого у границ Финляндии были замечены войска рф.