Нападать на Польшу и Балтию уже нечем: россия в Украине потеряла важнейшие силы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1372
Больше всего погибших морпехов в 61-й отдельной бригаде.
Все бригады российской морской пехоты понесли потери во время полномасштабной войны против Украины. Это подразделение является одним из самых боеспособных и подготовленных в россии.
Об этом сообщает аналитическая группа Conflict Intelligence Team в своем отчете.
Отмечается, что данные о потерях морской пехоты рф важны на фоне слухов о возможном дальнейшем нападении россии на Молдову.
"Их потери примечательны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", — говорится в отчете.
Напомним, что после начала вторжения россии в Украину Финляндия и Швеция заявили о возможном вступлении в НАТО. По словам премьера Финляндии Санны Марин, "россия не тот сосед, каким ее считали финны".
После чего заместитель главы совета безопасности рф Дмитрий Медведев заявил, что в Финском заливе россия усилит группировку сухопутных сил и ПВО, развернет больше военно-морских сил.
Сразу после этого у границ Финляндии были замечены войска рф.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-