Укр

путин открыто угрожает Финляндии? В сети показали видео переброски ракет рф к границе

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российская техника движется в сторону границы Финляндии Новость обновлена 12 апреля 2022, 23:54
Российская техника движется в сторону границы Финляндии

Российскую тяжелую технику заметили неподалеку от границы Финляндии

После начала вторжения россии в Украину Финляндия и Швеция обеспокоились вопросами своей безопасности, и заявили о возможном вступлении в НАТО. Однако кремлю такие намерения, судя по всему, не понравились, поскольку к границе Финляндии началась переброска войск.

Соответствующая видеозапись изначально была обнародована пользователем твиттер OSINTdefender.

"Появились неподтвержденные сообщения о том, что российские войска в Ленинградской области в районе города Выборг начинают перебрасывать тяжелую военную технику, в том числе береговые ракетные комплексы К-300П "Бастион", в сторону Финского залива и границы с Финляндией", — подписал видео он.

На кадрах видно как две установки движутся по дороге в сторону финской границы, о чем свидетельствует дорожный знак, который был показан крупным планом автором видео.

Вместе с тем в Пентагоне заявили, что не видят подтверждений переброски российских войск к границе Финляндии. Там допускают, что видео было снято намеренно, чтобы увеличить давление на руководство страны и ее жителей.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что "россия не тот сосед, каким ее считали финны". Также резкое изменение общественных настроений относительно вступления в НАТО были также зафиксированы и проведенными накануне опросами.

По данным западных СМИ в Хельсинки сейчас идут активные обсуждения вопроса необходимости вступления в Альянс, а также проверка состояния своих войск. Ожидается, что страна подаст заявку на вступление в НАТО уже в июне этого года. Швеция может последовать ее примеру и вступить в блок чуть позже.

В россии намерения Финляндии вступить в НАТО восприняли с резкой критикой, так стране уже начали грозить "разрушительными последствиями", а некоторые политики и вовсе начали говорить о ее "уничтожении".

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#Россия #Финляндия
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