Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа" пояснил, какие последствия для Украины принесет вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом.

Об этом пишет британское издание Times, поясняя такие планы доселе нейтральных стран российским открытым вторжением в Украину.

Рассмотрение правительствами Швеции и Финляндии возможности вступить в НАТО – это хороший сигнал для стабилизации ситуации в Европе, а значит и в мире. И подобные действия, безусловно, на пользу Украине. Особенно с учетом имперских амбиций россиян, которые вошли в раж, и остановить которых – задача уже не только наша, но и всего цивилизованного мира.

Впервые заявления о том, что шведы и финны могут отказаться от внеблокового, нейтрального статуса, прозвучали, кажется, в марте, вскоре после того, как россия открыто вторглась в Украину.

Когда это случилось, Москва оправила руководство Швеции и Финляндии письменные требования письменно же ответить на то, действительно ли эти государства хотят отказаться от нейтралитета. И с традиционными угрозами в стиле "россия этого не допустит, будет принимать меры, воздействовать" и так далее.

После этого, насколько я отслеживал ситуацию, шведы, похоже, ответили, что пока не приняли окончательно решения. А вот финны оказались не в пример решительнее – и заявили, что готовы оформлять заявку на рассмотрение членства в НАТО. Не исключено, что рассмотреть ее смогут уже на очередном саммите глав государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

К этому времени Финляндия, похоже, хочет подать соответствующие документы. И семимильными шагами вступать в НАТО.

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После 24 февраля, когда россия открыто напала на Украину, ситуация в мире резко изменилась. Идет переоценка безопасностной составляющей, роли и места россии в Европе, в мире. Руководство каждой страны определяет перспективы. И Финляндия, которая граничит с россией и уже страдала от ее агрессии, теряла территории (в советские времена), похоже, сделала свой выбор. Думаю, как и Швеция.

Если россия попытается напасть на Финляндию и Швецию, чтобы остановить их курс в НАТО (или под любым иным предлогом), думаю, те получат массированную поддержку со стороны Альянса. К тому же, это будет отвлекать российские ресурсы от украинского направления.

При этом следует понимать, что многие соседи рф внимательно смотрят сейчас на состояние дел на украино-российском фронте. И если мы будем достигать существенных побед, такие государства не упустят возможности по освобождению своих территорий, в разное время захваченных россией.

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Кроме того, есть Афганистан. Те же талибы с американской техникой, по некоторым данным, только и ждут, чтобы стаяли снега, были проходимыми горные переходы – и на Таджикистан. Есть у них амбиции распространить свое влияние дальше. А это – еще одна проверка россиян на работу ОДКБ. И если тут всё сойдется близко по времени (заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, наступление талибов на Таджикистан, еще какие-то потрясения для рф) – это всё проблемы Кремля, которые на руку Украине.

Что касается нас, то, в зависимости от ситуации на фронте и процесса переговоров, мы, конечно, можем вновь прописать в Конституции нейтральный статус. Но при этом следует помнить, что этот статус нас не защитил от российской агрессии в 2014-м.

Так что на такие условия мы можем пойти лишь ради перемирия, чтобы собраться с силами. Понимая, что, согласно международному праву, если договор заключается под давлением, во время военных действий, то отказ от такого соглашения воспринимается мировым сообществом с пониманием.

Резюмируя: сейчас нам важно устоять, перейдя к перемирию на приемлемых для Украины условиях. А дальше – наращивать усилия, боевой и экономический потенциал, чтобы делать следующие шаги в борьбе с агрессором, которым является рф.