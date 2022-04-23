Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа":

В россии озвучили цель второго этапа так называемой "военной спецоперации" (по сути – войны). Ставка якобы на захват всего Донбасса, а также южных регионов Украины.

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Относительно захвата всего Донбасса – россияне говорили об этом и ранее. Сводили всё к тому, что Донецкая и Луганской области в админграницах – это всё так называемые "ДНР" и "ЛНР". И что за это якобы они и борются. Тема актуализировались после того, как россиян выбили с севера Украины.

Что касается боевых действий на юге и "южных планах" агрессора – тоже не секрет, что им важен именно сухопутный коридор в Крым. Именно поэтому они захватили часть Запорожской и Херсонской областей. И готовят там сейчас "легитимизиацию" — то ли об отдельных "народных республиках", то ли о присоединении южных территорий к т.н. "ДНР".

Что касается аппетитов агрессора касательно Николаева и Одессы – тут в планах окончательно отрезать Украину от моря. Ослабить наш экономический, военный, геополитический потенциал.

То есть, на текущий момент россиян по максимуму взвинтили ставки. Исходя из того, что изначальный план (быстрое взятие Киева, смена власти и получение Украины под свое управление) не прошел.

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Для реализации "второго этапа спецоперации" россияне вполне могут привлечь Беларусь. Но лишь в случае своего локального (и точно – временного) успеха на юго-востоке Украины. В таком случае путин может додавить Лукашенко. Если тот будет видеть, что планы россии воплощаются, он может включиться. Если же успех будет за вооруженными силами Украины, на что все мы надеемся, то Лукашенко постарается не вовлекаться в войну напрямую. Мол, сделал и так по максимуму – предоставил белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине, для перегруппировок российских войск. На большее идти не могу… Пока же он продолжает балансировать на лезвии ножа.

При этом надо понимать, что кроме нескольких десантно-штурмовых бригад армии Беларуси, которые готовились россиянами, там вовлекаться в войну особо нечем. И даже эти бригады, видя потери своих российских коллег, с которыми вместе они еще недавно были на полигонах, в бой точно не рвутся. Морально-психологически там очень неустойчивая ситуация. И Лукашенко явно понимает, что прямое вхождение Беларуси в войну обернется и для самой республики, и для него лично катастрофическими последствиями.

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Чем можем противостоять озвученным планам агрессора? Переговорный процесс, как мы видим, зиждется на состоянии дел на фронте. Следовательно – наша задача сорвать наступательную операцию противника. Перемолоть как можно больше российских сил, используя, в том числе, имеющиеся резервы. И, если будем иметь на тот момент достойное тяжелое вооружение, можно будет говорить о контратаках с нашей стороны. А если сил и средств у нас будет побольше – то и о контрнаступлении. Потому что русские как таковые, и путин во главе этого всего, кроме силы ничего другого не понимают.

Так что особых альтернатив у Украины нет. Надо разгромить противника. И тем самым изменить цели и задачи россиян, как сделали ранее, сорвав все изначальные цели и задачи их "спецоперации". И иметь перспективы по освобождению временно захваченных агрессором территорий.