Смена риторики россии, переговоры с Украиной и ядерное оружие: аналитики США дали прогнозы

В рф все чаще начали вспоминать НАТО в публичных выступлениях — смещают дискурс

Рассчитывать на окончание российско-украинской войны в ближайшее время вряд ли стоит. Такого мнения придерживаются аналитики Institute for the Study of War, говоря о нынешней ситуации на фронте и развитии событий насчет переговоров о прекращении боевых действий. Их активного продолжения, к слову, ожидать в ближайшие недели не стоит.

Такой свежий прогноз специалисты опубликовали 22 апреля.

Всего исследование ISW можно разделить на несколько частей — переговоры, санкции, активные военные действия.

Переговоры и политика

◘ Американские аналитики уверены, что на данный момент диалог между Украиной и рф частично зашел в тупик. Сейчас внимание обеих сторон привлечено к активным боям на Донбассе, каждая из них ждет благополучного (для себя) разрешения этого конфликта. В ISW подчеркивает, что официальный Киев уверен — сил ВСУ будет достаточно, дабы отбросить российские войска по крайней мере до позиций оккупантов на состояние до 24 февраля.

Вполне возможно, что активная фаза политических переговоров (не гуманитарных) будет приостановлена до этого времени.

◘ В Кремле решили изменить риторику насчет вторжения в Украину, отмечают военные аналитики. Отмечается, что российские политики все чаще пытаются выставить нынешнюю войну против Киева, как противостояние с НАТО. Это якобы должно помочь Москве оправдывать потери, которые все труднее скрывать, и медленное продвижение по всем фронтам.

При этом россия не способна повлиять на Альянс, остановить желание других государств становиться членами этого объединения или запретить им помогать Украине.

Боевые действия

◘ Наибольшее внимание, как уже было сказано, пока уделено Донбассу.

◘ При этом следует учитывать усложнившуюся ситуацию в южных областях. ISW пишет, что вероятность создания новых незаконных "республик" в Украине возросла до предела. Вероятно, речь идет о подготовке к возможному псевдореферендуму на территории Херсонщины.

◘ Специалисты не считают, что в ближайшее время существует возможность применения россией ядерного оружия против Украины.

Санкции

◘ Экономика россии ощущает все больше сильных ударов со стороны Запада и иностранных компаний, но продолжает попытки "держать лицо". При этом политики чаще и чаще рассказывают, что такие ограничения якобы влияют исключительно на США и Европу, а не на саму россию. Одновременно с этим Кремль пытается выставить себя борцом за справедливость, который по максимуму "смягчает" последствие этих самых санкций. Вполне вероятно, что это скоро перестанет помогать.

Следует отметить, что в Украине пока в основном делают упор на активные боевые действия, а не переговорную часть диалога с россией. Так, по мнению Алексея Арестовича, новые поставки оружия от европейских партнеров позволят ВСУ не только остановить и разбить противника, но и по максимуму прогнать его с наших территорий.

Также "Телеграф" писал, что думает о россии и последующем развитии событий на войне (и не только) глава СНБО Алексей Данилов. Спойлер — мы сделали подборку его цитат из большого интервью "Украинской правде", где он подробно ответил на множество интересующих сейчас украинцев вопросов.