Укр

Остановим, разобьем и погоним: Арестович пообещал россиянам "веселье" на фронте

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Арестович считает, что вскоре оккупантам придется бежать Новость обновлена 23 апреля 2022, 08:18
Арестович считает, что вскоре оккупантам придется бежать

Военный эксперт отмечает — поставки оружия способны изменить ход событий на фронте

Украинцы в ближайшее время получат дополнительное вооружение от европейских союзников, что даст возможность остановить и уничтожить большое количество противника. По мнению советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, украинцы могут ожидать на то, что уже совсем скоро российских оккупантов разобьют и погонят с нашей земли.

Об этом специалист рассказал в очередном эфире журналиста Майка Фейгина, что опубликован на YouTube.

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По словам Арестовича, в Украине уже прибавилось реактивных систем залпового огня и гаубиц, которые нам представила американская сторона. Также вскоре армия получит дополнительное вооружение еще от нескольких государств, среди которых Нидерланды и Франция.

"Может набраться парк на три-четыре артиллерийские бригады, — считает военный эксперт. — А это уже совсем история интересна, потому что когда приезжает одна такая бригада, уже никто никуда не наступает. Там уже горюшко начинается".

Арестович говорит, что украинская армия работает весьма сплоченно — и сочетание гаубиц, авиации, а также разведки быстро дадут свой результат. Как пример, он привел Запорожскую область — где по военным направлениям есть много степей, что не позволяют противнику хорошо спрятаться самому или с техникой.

"Когда пройдет эта артиллерия на фронт, станет совсем "весело", — уверяет Алексей Арестович. — Успешное действие нашей специальной разведке, партизан, войск на фронте дают сочетание, которое закономерно приводит нас к тому, о чем я говорил. Сначала остановим, потом разобьем, потом погоним".

Фрагмент видео с 11:35

При этом эксперт не готов сказать, что это произойдет до 9 мая — все зависит от времени поставок обещанного Западом оружия. Однако в любом случае такая поддержка партнеров поможет Украине преломить ход войны.

Ранее Арестович объяснял, почему кровавый диктатор владимир путин отказался от штурма "Азовстали" в Мариуполе, прикрываясь "заботой о своей армии". На деле же это либо признает их неспособность правильно контратаковать, либо демонстрирует попытку перебросить войска севернее на Донбасс.

Также мы писали, стоит ли, по мнению Алексея Арестовича, беспокоиться о вероятном ядерном ударе со стороны россии.

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