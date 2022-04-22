Укр

Арестович о применении россией ядерного оружия: "Могут, но..."

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Алексей Арестович Новость обновлена 22 апреля 2022, 09:45
Алексей Арестович

Применение москвой ядерного оружия против Украины станет окончательным концом для россии

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что россия могла бы применить ядерное оружие против Украины, но делать этого не будет, ведь опасается получить мощный удар от Запада, а также "личной гибели".

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Об этом украинский чиновник рассказал журналисту Марку Фейгину во время эфира на канале "Фейгин LIVE", отвечая на вопрос, что может подтолкнуть кремль к применению ядерного оружия.

"Нужно понять очень важную вещь: их никто не боится (кремль — ред. редакцией), ни с ядерным оружием, ни без него. Ведь Джонсон (премьер-министр Британии — ред. редакцией) публично выразился: "если будет удар по Украине, мы ответим. Несмотря на мнение других стран НАТО и даже не консультируясь с ними". Ну, это сильное заявление. Поэтому не должны применить. Могут, но не должны. Это будет конец. Сразу быстрый и очень конкретный. Они не безумцы, рациональны. Бесчеловечны, но рациональны как Сатана. Они прекрасно все понимают…", – прокомментировал вероятность использования россией ядерного вооружения Арестович.

По его словам, у стран НАТО сейчас начинается соревнование, "кто первый приехал в Украину, кто больше дал оружие", поэтому на их поддержку Украина точно может рассчитывать. Особенно это касается вопроса вероятности применения москвой запрещенного в мире мощного вооружения.

"Они хотят много крови, но не хотят личной гибели. Если им эту перспективу четко показать, я не думаю, что они пойдут на это. Даже если они на это пойдут, это ведь ничего не даст. Совсем. Мы только злее станем ", — добавил советник.

Интервью Алексея Арестовича

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый лидер российской федерации Владимир Утин еще в феврале заявил о переводе ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Алексей Арестович #Ядерна зброя
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