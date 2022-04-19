Укр

лавров сделал загадочное заявление о ядерном оружии против Украины

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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сергей лавров Новость обновлена 19 апреля 2022, 12:23
сергей лавров

лавров заявил, что "в Украине начинается следующая фаза "спецоперации". Что именно это означает, глава российского МИД не уточнил

Глава МИД рф сергей лавров сделал загадочное заявление о возможности применения ядерного оружия против Украины. Из его слов можно сделать вывод, что россия не исключает возможности ядерного удара по нашей стране.

Слова лаврова приводят РИА Новости.

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"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", — заявил глава мид рф лавров, отвечая на вопрос журналиста о возможности использования ядерного оружия в Украине.

На видео слова лаврова перевели следующим образом: "Не рассматривается возможность применения ядерного оружия. Только обычное вооружение".

Отметим, что в то же время агентство "Интерфакс" цитирует слова лаврова по-другому: "Только обычное вооружение".

Таким образом, не до конца понятно, что же именно имел в виду российский министр.

Также лавров заявил, что "в Украине начинается следующая фаза "спецоперации". Что именно это означает, глава российского МИД не уточнил.

Как сообщал "Телеграф", путин еще в феврале заявил о переводе ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Эксперты также не отрицают вероятности того, что кровавый диктатор владимир путин рискнет нажать на "красную кнопку". Однако существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящим объектом для подобной атаки эксперты считают Польшу.

Теги:
#Война #Лавров #Ядерное оружие
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