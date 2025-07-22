Ада Роговцева больше не выходила замуж после его смерти: как выглядит могила ее мужа, умершего 21 год назад

Супруги прожили в браке почти полвека

В этот вторник отмечается годовщина смерти талантливого украинского актера театра и кино Константина Степанкова — мужа артистки Ады Роговцевой. Они прожили вместе почти полвека, однако 22 июля 2004 года "рыцарь украинского кино" ушел из жизни в 76 лет.

Даже спустя более 20 лет после смерти любимого Роговцева так и не выходила замуж. Знакомство пары произошло в то время, когда Степанков уже состоял в браке.

Ада и Константин познакомились во время ее учебы в Киевском театральном институте имени Ивана Карпенко-Карого, где он был куратором ее группы. Степанков был старше своей студентки на 11 лет и уже состоял в браке. Сначала отношения пары держались в тайне, но после развода Константина в 1959 году они поженились. Их союз продлился 46 лет — до самой смерти талантливого артиста.

Супруги успешно строили карьеры, но в их жизни не обошлось без испытаний. Первым серьезным ударом стало заболевание мужчины — у него диагностировали туберкулез. Даже близкие друзья тогда отвернулись, но Роговцева не теряла веры в выздоровление мужа — и болезнь удалось побороть. В семье родились двое детей: в 1962 году на свет появился сын Константин, а в 1972 — дочь Екатерина. В 2012 году от неизлечимой болезни умер Степанков-младший.

Среди самых известных кинолент с участием Степанкова — "Дума о Ковпаке", "Комиссары", "Захар Беркут", "Обет", "Вавилон ХХ", "Каменный крест" и "Высокий перевал". К тому времени актеры уже были удостоены звания народных артистов СССР.

Степанков в фильме "Захар Беркут"

"Дума о Ковпаке"

В последние годы актер жил не в киевской квартире, а в селе Жеребятин Бориспольского района Киевской области, где находился дом актера. Степанков скончался в 2004 году в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы. Похоронен артист на сельском кладбище в Жеребятине.

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