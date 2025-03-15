Болезнь обнаружили слишком поздно: от чего в 49 лет умер единственный сын актрисы Роговцевой и как выглядел

Состояние Константина резко ухудшилось и он не смог побороть недуг

Выдающееся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева много лет назад потеряла мужа Константина Степанкова, с которым прожила почти полвека. А спустя 8 лет снова пережила большую трагедию — ушел из жизни ее единственный сын.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с первенцем известной актрисы Ады Роговцевой и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты из жизни Константина Степанкова-младшего.

Константин Степанков-младший — что известно о сыне Ады Роговцевой

Первенец в семье легендарной актрисы Ады Роговцевой и ее мужа Константина Степанкова родился в 1962 году. Назвали его в честь отца. Константин-младший еще со школьных лет начал увлекаться творчеством и даже сыграл в нескольких фильмах, поэтому решил, как и родители, связать свою жизнь с кинематографом.

Кадр из фильма "Побег из дворца"

Константин после школы получил образование в Киевском институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и стал работать режиссером. В начале 90-х годов он даже поставил для своей матери бенефисный спектакль "Благо-дарю" на сцене киевского театра им. Леси Украинки. Позднее Степанков-младший стал сотрудником Международной академии экологии и хотел создать свой центр, который бы защищал карпатские леса от вырубки.

Ада Роговцева вместе с мужем и сыном, Фото: starschildren

Известно, что единственный сын Ады Роговцевой участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а после этого снял фильм на тему самой крупной техногенной катастрофы в истории человечества.

Сын Роговцевой участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

От чего умер сын Ады Роговцевой и где похоронен

Константин Степанков-младший скончался на 50-м году жизни от неизлечимой болезни. Сын Ады Роговцевой заболел раком печени и об этом стало известно слишком поздно. Сложное лечение и обращение за помощью к лучшим врачам, увы, не помогли, и Константин "сгорел" за четыре месяца.

Константин Степанков-младший вместе с матерью

Для легендарной актрисы это стало большой трагедией, она неоднократно отмечала, как гордится сыном, но понимала, что здоровье Константина сильно "подкосил" Чернобыль.

"Он весь в экологии. Его очень подкосил и отрезвил Чернобыль. Он хватанул там немалую дозу радиации. Поэтому сегодня он занимается благотворительностью и решением проблем экологии. Как я говорю — милосердствует. Хотя у него замечательные стихи", — говорила Ада Роговцева.

Сын Ады Роговцевой умер от рака печени

Известно, что актриса последние полгода перед смертью сына жила в постоянно борьбе за его жизнь. О его смерти она вспоминает тяжело. "Когда умирает ребенок, ничто не поможет, это нужно принять и понять, что ты уже умерла вместе с ним", — отмечала Роговцева.

Константин Степанков-младший похоронен рядом с отцом

Похоронили Константина Степанкова-младшего в селе Жовтневое Бориспольского района, рядом с могилой отца. У него осталась вдова и дочь.

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит единственный сын "няни Вики" Заворотнюк. После смерти матери он заметно набрал в весе.