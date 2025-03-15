Хворобу виявили надто пізно: від чого в 49 років помер єдиний син акторки Роговцевої і як він виглядав

Стан Костянтина різко погіршився і він не зміг подолати недугу

Видатна українська актриса театру та кіно Ада Роговцева багато років тому втратила чоловіка Костянтина Степанкова, з яким прожила майже півстоліття. А через 8 років знову пережила велику трагедію – пішов із життя її єдиний син.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з первістком відомої актриси Ади Роговцевої й де його поховано. Ми дізналися про деякі факти з життя Костянтина Степанкова-молодшого.

Костянтин Степанков-молодший — що відомо про сина Ади Роговцевої

Первісток у сім’ї легендарної актриси Ади Роговцевої та її чоловіка Костянтина Степанкова народився 1962 року. Назвали його на честь батька. Костянтин-молодший ще зі шкільних років почав захоплюватись творчістю і навіть зіграв у кількох фільмах, тож вирішив, як і батьки, пов’язати своє життя із кінематографом.

Кадр із фільму "Втеча з палацу"

Костянтин після школи здобув освіту у Київському інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого і почав працювати режисером. На початку 90-х років він навіть поставив для своєї матері бенефісний спектакль "Благо-дарю" на сцені київського театру ім. Лесі Українки. Пізніше Степанков-молодший став співробітником Міжнародної академії екології та хотів створити свій центр, який би захищав карпатські ліси від вирубки.

Ада Роговцева разом із чоловіком та сином, Фото: starschildren

Відомо, що єдиний син Ади Роговцевої брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а після цього зняв фільм на тему найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Син Роговцевої брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Від чого помер син Ади Роговцевої й де похований

Костянтин Степанков-молодший помер на 50-му році життя від невиліковної хвороби. Син Ади Роговцевої захворів на рак печінки й про це стало відомо надто пізно. Складне лікування та звернення за допомогою до найкращих лікарів, на жаль, не допомогли, і Костянтин "згорів" за чотири місяці.

Костянтин Степанков-молодший разом із матір’ю

Для легендарної актриси це стало великою трагедією, вона неодноразово наголошувала на тому, як пишається сином, але розуміла, що здоров’я Костянтина сильно "підкосив" Чорнобиль.

"Він весь в екології. Його дуже підкосив Чорнобиль. Він хапнув там чималу дозу радіації. Тому сьогодні він займається благодійністю та розв'язуванням проблем екології. Хоча пише чудові вірші", — говорила Ада Роговцева.

Син Ади Роговцевої помер від раку печінки

Відомо, що актриса останні півроку перед смертю сина жила в боротьбі за його життя. Про його смерть вона згадує тяжко. "Коли вмирає дитина, ніщо не допоможе, це потрібно прийняти й зрозуміти, що ти вже померла разом із нею ", — зазначала Роговцева.

Костянтина Степанкова-молодшого поховано поряд з батьком

Поховали Костянтина Степанкова-молодшого у селі Жовтневе Бориспільського району, поряд із могилою батька. У нього залишилася вдова та дочка.

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає єдиний син "няні Вікі" Заворотнюк. Після смерті матері він помітно набрав у вазі.