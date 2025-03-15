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Хворобу виявили надто пізно: від чого в 49 років помер єдиний син акторки Роговцевої і як він виглядав

Автор
Катерина Любимова
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Що відомо про покійного сина Ади Роговцевої Новина оновлена 15 березня 2025, 14:32
Що відомо про покійного сина Ади Роговцевої. Фото kino-teatr.ru

Стан Костянтина різко погіршився і він не зміг подолати недугу

Видатна українська актриса театру та кіно Ада Роговцева багато років тому втратила чоловіка Костянтина Степанкова, з яким прожила майже півстоліття. А через 8 років знову пережила велику трагедію – пішов із життя її єдиний син.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з первістком відомої актриси Ади Роговцевої й де його поховано. Ми дізналися про деякі факти з життя Костянтина Степанкова-молодшого.

Костянтин Степанков-молодший — що відомо про сина Ади Роговцевої

Первісток у сім’ї легендарної актриси Ади Роговцевої та її чоловіка Костянтина Степанкова народився 1962 року. Назвали його на честь батька. Костянтин-молодший ще зі шкільних років почав захоплюватись творчістю і навіть зіграв у кількох фільмах, тож вирішив, як і батьки, пов’язати своє життя із кінематографом.

Кадр із фільму "Втеча з палацу"
Кадр із фільму "Втеча з палацу"

Костянтин після школи здобув освіту у Київському інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого і почав працювати режисером. На початку 90-х років він навіть поставив для своєї матері бенефісний спектакль "Благо-дарю" на сцені київського театру ім. Лесі Українки. Пізніше Степанков-молодший став співробітником Міжнародної академії екології та хотів створити свій центр, який би захищав карпатські ліси від вирубки.

Ада Роговцева разом із чоловіком та сином
Ада Роговцева разом із чоловіком та сином, Фото: starschildren

Відомо, що єдиний син Ади Роговцевої брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а після цього зняв фільм на тему найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Костянтин Степанков-молодший
Син Роговцевої брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Від чого помер син Ади Роговцевої й де похований

Костянтин Степанков-молодший помер на 50-му році життя від невиліковної хвороби. Син Ади Роговцевої захворів на рак печінки й про це стало відомо надто пізно. Складне лікування та звернення за допомогою до найкращих лікарів, на жаль, не допомогли, і Костянтин "згорів" за чотири місяці.

Костянтин Степанков-молодший
Костянтин Степанков-молодший разом із матір’ю

Для легендарної актриси це стало великою трагедією, вона неодноразово наголошувала на тому, як пишається сином, але розуміла, що здоров’я Костянтина сильно "підкосив" Чорнобиль.

"Він весь в екології. Його дуже підкосив Чорнобиль. Він хапнув там чималу дозу радіації. Тому сьогодні він займається благодійністю та розв'язуванням проблем екології. Хоча пише чудові вірші", — говорила Ада Роговцева.

Син Ади Роговцевої
Син Ади Роговцевої помер від раку печінки

Відомо, що актриса останні півроку перед смертю сина жила в боротьбі за його життя. Про його смерть вона згадує тяжко. "Коли вмирає дитина, ніщо не допоможе, це потрібно прийняти й зрозуміти, що ти вже померла разом із нею ", — зазначала Роговцева.

Син Ади Роговцевої
Костянтина Степанкова-молодшого поховано поряд з батьком

Поховали Костянтина Степанкова-молодшого у селі Жовтневе Бориспільського району, поряд із могилою батька. У нього залишилася вдова та дочка.

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає єдиний син "няні Вікі" Заворотнюк. Після смерті матері він помітно набрав у вазі.

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