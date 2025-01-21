Його називали радянським "Аленом Делоном": від чого в 40 років помер син "Штірліца" Тихонова і що про нього відомо

Синові Тихонова пророкували блискучу кар’єру у кіно

У радянського актора В’ячеслава Тихонова, який зіграв Штірліца у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни" народилося двоє дітей. Але в живих залишилася тільки донька Анна, а син, який також пішов стопами зіркового батька, трагічно помер у віці 40 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав старший спадкоємець радянського актора Володимир Тихонов та що з ним сталося. Ми дізналися про деякі факти його життя.

Що відомо про особисте життя "Штірліца" В’ячеслава Тихонова

Видатний актор В’ячеслав Тихонов пішов із життя у 2009 році, але залишив після себе велику спадщину. Його фільмографія налічує понад 60 кінострічок, серед яких: "Війна і мир", "Білий Бім Чорне вухо", "Втомлені сонцем", але багатьом він запам’ятався завдяки ролі радянського розвідника Штірліца у детективі "Сімнадцять миттєвостей весни".

В’ячеслав Тихонов в ролі Штірліца

Але, крім кар’єри, він приділяв увагу й особистому життю. В’ячеслав Тихонов був одружений двічі. Першою його дружиною стала народна артистка СРСР Нонна Мордюкова, яка у 1950 році народила "Штірліцу" сина Володимира. Але незабаром шлюб розпався.

Другою дружиною, з якою В’ячеслав прожив до кінця своїх днів, стала перекладачка Тамара, з нею познайомився на зйомках фільму. Коли Тихонову виповнилося 40 років, кохана подарувала йому дочку Анну, яка стала для нього єдиною втіхою в житті, оскільки в 1990 році син актора помер.

В’ячеслав Тихонов з сином та дочкою

Що сталося із сином "Штірліца" В’ячеслава Тихонова

Син актора Володимир Тихонов народився в 1950 році в Москві й вирішив, що піде стопами своїх зіркових батьків. У 1971 році він закінчив Театральне училище імені Б.В.

Володимир Тихонов став актором

Найпомітнішою для Володимира стала роль Пилипа Угрюмова у кінострічці "Російське поле". Також він знімався у фільмах "Голубка", "Санта Есперанса", "Захоплення" та інших. Його називали радянським "Аленом Делоном" і пророкували гарну кар’єру.

Володимир Тихонов у фільмі "Російське поле"

Син "Штірліца" був двічі одружений. Першою його дружиною стала актриса Наталія Варлей — зірка комедії "Кавказька полонянка". Але їхній шлюб швидко розпався, за словами актриси, це сталося через те, що Володимир захопився наркотиками. Але у шлюбі у них народився син Василь.

Володимир Тихонов і його перша дружина Наталія Варлей

А вдруге Володимир пішов під вінець з актрисою Наталією Єгоровою, яка у 1981 році подарувала актору другого сина, хлопчика назвали на його честь — Володимир. Але через рік після народження дитини Тихонов завів роман на стороні, Єгорова дізналася про це, забрала сина та поїхала до батьків.

Тоді життя сина В’ячеслава Тихонова пішло під укіс, він почав зловживати алкоголем та наркотиками, тож його перестали запрошувати у кіно. До 40 років Володимир переніс два інсульти.

Володимир Тихонов зловживав алкоголем та наркотиками

У 1990 році актор помер у Москві від серцевої недостатності на тлі алкогольної та наркотичної інтоксикації, як пишуть ЗМІ, Володимир випивав з другом, але в якийсь момент відключився, а його товариш не викликав "швидку", а просто пішов додому. Вранці друг виявив Володимира мертвим, а наступного дня сам звів рахунки із життям.

Для В’ячеслава Тихонова та його першої дружини Нонни Мордюкової це була велика трагедія і вони до кінця днів звинувачували себе у трагічній загибелі сина. "Штірліц" пишався успіхами свого спадкоємця, вони навіть разом знялися в документальній картині "Професія — кіноактор".

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