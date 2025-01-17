Пережив докори, зради та побої: що відомо про невдалі шлюби "Кузнечика" з фільму "В бій ідуть тільки "старики"

Ні перша, ні друга дружина не подарувала Іванову дітей

Український актор Сергій Іванов, який пішов із життя у 2000 році, і прославився завдяки ролі лейтенанта "Кузнечика" у фільмі "В бій ідуть тільки "старики"", довгий час не міг знайти сімейне щастя. Йому довелося пережити два розлучення, які сильно вплинули на його емоційний стан.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя покійного актора Сергія Іванова "Кунечика" і чи має він дітей. Ми дізналися цікаві факти його біографії.

Перший шлюб з однокурсницею

Сергій Іванов народився 1951 року в Києві та з дитинства мріяв стати актором. Батьки підтримували його бажання та допомагали йому розвивати свій талант. Батько записав сина до найкращої Київської акторської студії, а мама — розігрувала з ним сценки.

Після школи Сергій став студентом театрального інституту Карпенка-Карого. Під час навчання він одружився зі своєю однокурсницею Наталкою. Батьки Іванова допомагали молодій сім’ї та винаймали для них квартиру в центрі Києва, а також давали гроші на інші потреби. Але дружина постійно дорікала йому через брак коштів і через те, що Сергій не може знайти роботу, яку можна поєднувати з навчанням. У результаті дружина покинула актора-початківця.

Сергій Іванов у молодості

Розлучення так сильно занизило самооцінку Іванова, що під час спілкування з дівчатами у нього починали трястись руки й пропадав голос. Однак він перемикнувся на навчання та свою кар’єру. У вільний час він ходив на кіностудію ім. Довженка і просив дати йому якісь ролі у масовках.

І одного разу йому пощастило отримати роль лейтенанта Александрова або "Кузнечика" в легендарному фільмі " ідуть тільки "старики"". Після виходу фільму Іванов прокинувся знаменитим.

Сергій Іванов став відомим завдяки ролі "Кузнечика"

Другий шлюб, де "Кузнечик" пережив побої та зраду

Кар’єра актора почала стрімко розвиватися і в нього з’явилося багато шанувальниць. Але його серце обрало танцівницю Валентину, з якою Іванов познайомився на кіностудії. Між ними з’явилася симпатія, яка переросла у роман та шлюб. Однак він теж виявився невдалим.

Сергій Іванов вперше одружився, будучи студентом

Валентина почала сильно контролювати як доходи чоловіка, так і його особистий час. Дружина не дозволяла йому бачитися з друзями, була дуже владною, але найбільше Сергія засмучувало те, що Валентина не хотіла дитину.

З нею у шлюбі він був нещасливий, тож почав випивати. Валентині це не подобалося, і вона навіть била чоловіка. Іванов у цьому не зізнавався, але друзі часто бачили на його тілі синці, а йому доводилося вигадувати різні пояснення.

Сергій Іванов довго не міг знайти сімейне щастя

А одного дня Іванов раніше повернувся додому зі зйомок і побачив кохану дружину в їхньому ліжку з іншим чоловіком. Валентина при цьому поводилася так, як нічого не сталося. Друге розлучення також "підкосило" актора і свій біль він заглушував алкоголем. Через це режисери стали давати йому замість першорядних епізодичні ролі.

Третій шлюб, який приніс актору щастя

На щастя, акторові посміхнувся успіх і незабаром він зустрів Ларису. Симпатичну та скромну дівчину Іванов побачив у компанії друзів на круїзному теплоході. Через два місяці вони одружилися.

Сергій Іванов із третьою дружиною Ларисою

У 1987 році, коли "Кузнечику" було 36 років у нього з’явилася довгоочікувана дочка Марія. З кіностудії Сергій на всіх парах поспішав додому до улюблених дівчаток і постійно балував їх, привозячи іграшки, речі та смаколики зі своїх закордонних поїздок.

Сергій Іванов із довгоочікуваною дочкою Марією

З алкоголем Іванов зав’язав, але роботи було мало, тому він почав підробляти на корпоративах. У середині 90-х кінематограф почав оживати, і Сергій вирішив спробувати себе у ролі режисера та зняти фільм "Медовий місяць". Потім в Іванова з’явилася ідея зробити цикл документальних фільмів, він навіть зробив перший випуск проєкту, але потім, на жаль, помер і не зміг завершити розпочату справу.

Сергій Іванов та його єдина дочка

"Телеграф" писав раніше, що відомо про сім’ю покійного М’ягкова з "Іронії долі". Актор був вірний одній жінці, але так і не став батьком.