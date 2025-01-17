Пережил упреки, измены и побои: что известно о неудачных браках "Кузнечика" из фильма "В бой идут одни старики"

Ни первая, ни вторая жена не подарила Иванову детей

Украинский актер Сергей Иванов, который ушел из жизни в 2000 году, и прославился благодаря роли лейтенанта "Кузнечика" в фильме "В бой идут одни "старики"", долгое время не мог обрести семейное счастье. Ему пришлось пережить два развода, которые сильно повлияли на его эмоциональное состояние.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни покойного актера Сергей Иванова "Кузнечика" и есть ли у него дети. Мы узнали интересные факты его биографии.

Первый брак с однокурсницей

Сергей Иванов родился в 1951 году в Киеве и с детства мечтал стать актером. Родители поддерживали его желание и помогали ему развивать свой талант. Отец записал сына в лучшую Киевскую актерскую студию, а мама — разыгрывала с ним сценки.

После школы Сергей стал студентом театрального института Карпенко-Карого. Во время учебы он женился на своей однокурснице Наташе. Родители Иванова помогали молодой семье и снимали для них квартиру в центре Киева, а также давали деньги на прочие нужды. Но жена постоянно упрекала его из-за недостатка средств и из-за того, что Сергей не может найти работу, которую можно совмещать с учебой. В итоге супруга бросила начинающего актера.

Сергей Иванов в молодости

Развод так сильно занизил самооценку Иванова, что во время общения с девушками у него начинали трястись руки и пропадал голос. Однако он переключился на учебу и свою карьеру. В свободное время он ходил на киностудию им. Довженко и просил дать ему какие-то роли в массовках.

И однажды ему посчастливилось получить роль лейтенанта Александрова или "Кузнечика" в легендарном фильме "В бой идут одни "старики"". После выхода кинокартины Иванов проснулся знаменитым.

Сергей Иванов стал известным благодаря роли "Кузнечика"

Второй брак, где "Кузнечик" пережил побои и измену

Карьера актера начала стремительно развиваться и у него появилось много поклонниц. Но его сердце выбрало танцовщицу Валентину, с которой Иванов познакомился на киностудии. Между ними появилась симпатия, которая переросла в роман и брак. Однако он тоже оказался весьма неудачным.

Сергей Иванов первый раз женился , будучи студентом

Валентина стала сильно контролировать как доходы мужа, так и его личное время. Супруга не разрешала ему видеться с друзьями, была очень властной, но больше всего Сергея расстраивало то, что Валентина не хотела ребенка.

С ней в браке он был несчастлив, поэтому стал выпивать. Валентине это не нравилось и она даже била мужа. Иванов в этом не признавался, но друзья часто видели на его теле синяки и ссадины, а ему приходилось придумывать различные объяснения.

Сергей Иванов долго не мог обрести семейное счастье

А однажды Иванов раньше вернулся домой из съемок и увидел любимую жену в их кровати с другим мужчиной. Валентина при этом вела себя так, как ничего не произошло. Второй развод также "подкосил" актера и свою боль он заглушал алкоголем. Из-за этого режиссеры стали давать ему вместо первостепенных эпизодические роли.

Третий брак, который принес актеру счастье

К счастью, актеру улыбнулась удача и вскоре он встретил Ларису. Симпатичную и скромную девушку Иванов увидел в компании друзей на круизном теплоходе. Спустя два месяца они поженились.

Сергей Иванов с третьей женой Ларисой

В 1987 году, когда "Кузнечику" было 36 лет у него появилась долгожданная дочь Мария. С киностудии Сергей на всех парах спешил домой к любимым девочкам и постоянно баловал их, привозя игрушки, вещи и вкусности со своих заграничных поездок.

Сергей Иванов с долгожданной дочерью Марией

С алкоголем Иванов завязал, но работы было мало, поэтому он стал подрабатывать на корпоратива. В середине 90-х кинематограф начал оживать, и Сергей решил попробовать себя в роли режиссера и снять фильм "Медовый месяц". Затем у Иванова появилась идея сделать цикл документальных фильмов, он даже сделал первый выпуск проекта, но потом, увы, скончался и не смог завершить начатое дело.

Сергей Иванов и его единственная дочь

"Телеграф" писал ранее, что известно о семье покойного Мягкова из "Иронии судьбы". Актер был верен одной женщине, но так и не стал отцом.