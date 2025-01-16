Сторонник путинского режима трижды женился

Упорный путинист Иосиф Кобзон и уроженка Харькова — актриса Людмила Гурченко когда-то были в браке. Он длился недолго, но был достаточно скандальным. Лизоблюд Путина признавался, что изменял экс-жене с ее подругой. Это был не единственный брак россиянина, после смерти у него осталась вдова Нинель Дризина.

Брак Гурченко и Кобзона длился 3 года, и распался в 1970. Экс-супруги не здоровались друг с другом еще более 45 лет. Телеграф решил вспомнить, что известно об этом союзе, как он начался и почему распался.

Что известно о браке Кобзона и Гурченко

Этот брак был третьим для Людмилы Гурченко и вторым для Иосифа Кобзона. Их знакомство состоялось во ВГИКе, где они быстро сблизились, и их отношения развивались бурно. Тогда они были известными артистами.

К моменту знакомства Гурченко уже имела опыт предыдущих браков, а Кобзон недавно расстался с первой женой, певицей Вероникой Кругловой. Их роман развивался быстро, и в 1967 году они официально зарегистрировали брак.

До свадьбы эти отношения были идеальными, однако после появления "штампа в паспорте" все изменилось в худшую сторону. Гурченко начала ревновать мужа, на фоне чего устраивала скандалы, во время которых била посуду. Кобзон считал, что его жена слишком груба.

Через три года Людмила Гурченко узнала, что муж изменил ее с ее подругой — Татьяной Бестаевой. В тот день актриса уехала на съемку, а свою дочь Машу от первого брака оставила с подругой. По словам Кобзона, "Бестаева была безумно красивой, с атласной кожей". Они вместе уехали в Дом композиторов праздновать Новый год, а ребенка отдали родителям.

Татьяна Бестаева

Когда Людмила Гурченко вернулась, об измене мужа ей рассказали друзья. Она "кинула" его по телефону.

Свадьба Кобзона и Гурченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любовницах Киркорова. Официально в браке путинист состоял только с Аллой Пугачевой.