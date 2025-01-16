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Изменил ей с подругой в новогоднюю ночь: что известно о браке Гурченко и путиниста Кобзона

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Кобзон и Гурченко были в браке 3 года Новость обновлена 16 января 2025, 14:20
Кобзон и Гурченко были в браке 3 года. Фото Колаж Телеграфу

Сторонник путинского режима трижды женился

Упорный путинист Иосиф Кобзон и уроженка Харькова — актриса Людмила Гурченко когда-то были в браке. Он длился недолго, но был достаточно скандальным. Лизоблюд Путина признавался, что изменял экс-жене с ее подругой. Это был не единственный брак россиянина, после смерти у него осталась вдова Нинель Дризина.

Брак Гурченко и Кобзона длился 3 года, и распался в 1970. Экс-супруги не здоровались друг с другом еще более 45 лет. Телеграф решил вспомнить, что известно об этом союзе, как он начался и почему распался.

Что известно о браке Кобзона и Гурченко

Этот брак был третьим для Людмилы Гурченко и вторым для Иосифа Кобзона. Их знакомство состоялось во ВГИКе, где они быстро сблизились, и их отношения развивались бурно. Тогда они были известными артистами.

Гурченко и Кобзон в молодости

К моменту знакомства Гурченко уже имела опыт предыдущих браков, а Кобзон недавно расстался с первой женой, певицей Вероникой Кругловой. Их роман развивался быстро, и в 1967 году они официально зарегистрировали брак.

До свадьбы эти отношения были идеальными, однако после появления "штампа в паспорте" все изменилось в худшую сторону. Гурченко начала ревновать мужа, на фоне чего устраивала скандалы, во время которых била посуду. Кобзон считал, что его жена слишком груба.

Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко

Через три года Людмила Гурченко узнала, что муж изменил ее с ее подругой — Татьяной Бестаевой. В тот день актриса уехала на съемку, а свою дочь Машу от первого брака оставила с подругой. По словам Кобзона, "Бестаева была безумно красивой, с атласной кожей". Они вместе уехали в Дом композиторов праздновать Новый год, а ребенка отдали родителям.

Татьяна Бестаева
Татьяна Бестаева

Когда Людмила Гурченко вернулась, об измене мужа ей рассказали друзья. Она "кинула" его по телефону.

Кобзон Гурченко свадьба
Свадьба Кобзона и Гурченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любовницах Киркорова. Официально в браке путинист состоял только с Аллой Пугачевой.

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#Брак #Иосиф Кобзон #Людмила Гурченко