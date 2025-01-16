Прихильник путінського режиму тричі був у шлюбі

Затятий путініст Йосип Кобзон та уродженка Харкова — акторка Людмила Гурченко колись були у шлюбі. Він тривав недовго, але був досить скандальним. Лизоблюд Путіна зізнавався, що зраджував ексдружину з її подругою. Це був не єдиний шлюб росіянина, після смерті у нього лишилася вдова Нінель Дризина.

Шлюб Гурченко та Кобзона тривав 3 роки, і розпався у 1970. Експодружжя не віталося одне з одним ще понад 45 років. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про цей союз, як він розпочався і чому розпався.

Що відомо про шлюб Кобзона та Гурченко

Цей шлюб був третім для Людмили Гурченко та другим для Йосипа Кобзона. Їхнє знайомство відбулося у ВДІКу, де вони швидко зблизилися, і їхні стосунки розвивалися бурхливо. Тоді вони обоє були відомими артистами.

На момент знайомства Гурченко вже мала досвід попередніх шлюбів, а Кобзон нещодавно розлучився з першою дружиною, співачкою Веронікою Кругловою. Їхній роман розвивався стрімко, і в 1967 році вони офіційно зареєстрували шлюб.

До весілля ці стосунки були ідеальним, однак після появи "штампу в паспорті" все змінилося у гіршу сторону. Гурченко почала ревнувати чоловіка, на тлі чого влаштовувала скандали, під час яких била посуд. Кобзон вважав, що його дружина надто груба.

Через три роки Людмила Гурченко дізналася, що чоловік зрадив її з її ж подругою — Тетяною Бестаєвою. В той день акторка поїхала на зйомку, а свою доньку Машу від першого шлюбу залишила з подругою. За словами Кобзона, "Бестаєва була шалено красивою, з атласною шкірою". Вони разом поїхали в Будинок композиторів святкувати Новий рік, а дитину віддали батькам.

Тетяна Бестаєва

Коли Людмила Гурченко повернулася, про зраду чоловіка їй розповіли друзі. Вона "кинула" чоловіка по телефону.

Весілля Кобзона і Гурченко

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про коханок Кіркорова. Офіційно у шлюбі путініст перебував лише з Аллою Пугачовою.