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Зрадив її з подругою в новорічну ніч: що відомо про шлюб Гурченко і путініста Кобзона

Автор
Наталія Дума
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Кобзон та Гурченко були у шлюбі 3 роки Новина оновлена 16 січня 2025, 14:20
Кобзон та Гурченко були у шлюбі 3 роки. Фото Колаж Телеграфу

Прихильник путінського режиму тричі був у шлюбі

Затятий путініст Йосип Кобзон та уродженка Харкова — акторка Людмила Гурченко колись були у шлюбі. Він тривав недовго, але був досить скандальним. Лизоблюд Путіна зізнавався, що зраджував ексдружину з її подругою. Це був не єдиний шлюб росіянина, після смерті у нього лишилася вдова Нінель Дризина.

Шлюб Гурченко та Кобзона тривав 3 роки, і розпався у 1970. Експодружжя не віталося одне з одним ще понад 45 років. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про цей союз, як він розпочався і чому розпався.

Що відомо про шлюб Кобзона та Гурченко

Цей шлюб був третім для Людмили Гурченко та другим для Йосипа Кобзона. Їхнє знайомство відбулося у ВДІКу, де вони швидко зблизилися, і їхні стосунки розвивалися бурхливо. Тоді вони обоє були відомими артистами.

Гурченко і Кобзон в молодості

На момент знайомства Гурченко вже мала досвід попередніх шлюбів, а Кобзон нещодавно розлучився з першою дружиною, співачкою Веронікою Кругловою. Їхній роман розвивався стрімко, і в 1967 році вони офіційно зареєстрували шлюб.

До весілля ці стосунки були ідеальним, однак після появи "штампу в паспорті" все змінилося у гіршу сторону. Гурченко почала ревнувати чоловіка, на тлі чого влаштовувала скандали, під час яких била посуд. Кобзон вважав, що його дружина надто груба.

Йосип Кобзон і Людмила Гурченко

Через три роки Людмила Гурченко дізналася, що чоловік зрадив її з її ж подругою — Тетяною Бестаєвою. В той день акторка поїхала на зйомку, а свою доньку Машу від першого шлюбу залишила з подругою. За словами Кобзона, "Бестаєва була шалено красивою, з атласною шкірою". Вони разом поїхали в Будинок композиторів святкувати Новий рік, а дитину віддали батькам.

Тетяна Бестаєва
Тетяна Бестаєва

Коли Людмила Гурченко повернулася, про зраду чоловіка їй розповіли друзі. Вона "кинула" чоловіка по телефону.

Кобзон Гурченко весілля
Весілля Кобзона і Гурченко

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про коханок Кіркорова. Офіційно у шлюбі путініст перебував лише з Аллою Пугачовою.

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#Шлюб #Йосип Кобзон #Людмила Гурченко